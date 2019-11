A multinacional norte-americana vai organizar uma sessão de informação destinada aos habitantes da comuna de Bissen.

Google promove sessão de informação em Bissen

Susy TEIXEIRA MARTINS A multinacional norte-americana vai organizar uma sessão de informação destinada aos habitantes da comuna de Bissen.

O gigante tecnológico enviou uma carta aos moradores de Bissen e arredores, convidando-os para uma reunião de informação.



A sessão de esclarecimento vai ter lugar na sala de festas “Hal Frounert”, no dia 21 de novembro, às 18:00. A Google explica na missiva que a reunião vai servir para falar sobre “a potencial construção do seu centro de dados”, na comuna de Bissen.

A implantação da Google no Grão-Ducado tem gerado alguma polémica, nomeadamente por parte do Movimento Ecológico. No entanto, o ministro da Economia, Étienne Schneider, tentou tranquilizar os deputados e a opinião pública, confirmando que o gigante tecnológico tinha de respeitar as diferentes leis ambientais do país.

Na última reunião da comissão parlamentar da Economia, os deputados mostraram-se preocupados com a morosidade dos procedimentos por parte do Luxemburgo. O que, segundo os parlamentares, pode levar a empresa norte-americana a trocar o Grão-Ducado por outro país.

Embora ainda não seja certo que a multinacional se instale em Bissen, esta reunião de informação com os moradores daquela localidade, deixa tudo em aberto.

Certo é também que a Google adquiriu cerca de 34 hectares de terrenos em Bissen com o objetivo de instalar um centro de dados no país.