Google Maps ajuda automobilistas a poupar combustível

Thomas KLEIN A nova funcionalidade da plataforma, que sugere rotas alternativas que utilizam menos combustível, já está disponível no Luxemburgo.

O Google desenvolveu uma nova funcionalidade para o seu serviço de cartografia Google Maps com o objetivo de mostrar aos condutores a rota mais eficiente em termos energéticos. A aplicação, denominada "More Sustainable Directions", está agora disponível no Luxemburgo. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela empresa num comunicado de imprensa.

De acordo com o documento, a plataforma oferece aos condutores rotas alternativas que consomem menos combustível. Os utilizadores podem, assim, escolher entre a rota mais rápida ou a que requer menos energia.

Com esta função, os condutores podem indicar o tipo de motor do seu veículo (gasolina, gasóleo, híbrido ou elétrico). "Graças a esta informação, a aplicação de navegação pode otimizar a sua pesquisa para ser ainda mais precisa e sugerir uma rota que consome ainda menos combustível ou energia", explica a empresa.

Por exemplo, os motores diesel seriam geralmente mais eficientes a velocidades elevadas do que os motores a gasolina ou a gás. Em contraste, os veículos híbridos e elétricos são mais eficientes nos engarrafamentos de trânsito.

Poupar até um milhão de toneladas de CO₂

Além disso, o Google Maps ofereceria uma visão geral das opções de viagens sustentáveis fora do carro, tais como caminhada, bicicleta ou transportes públicos.

Para desenvolver esta solução, a empresa colaborou com várias instituições e centros de investigação, incluindo o National Renewable Energy Laboratory, nos Estados Unidos, bem como com a Agência Europeia do Ambiente.

"Ao combinar informações recolhidas por terceiros com padrões de condução do Google Maps, foram desenvolvidos e treinados modelos avançados de aprendizagem de máquinas para os tipos de motores mais populares numa determinada região", precisa a declaração.

A nova funcionalidade terá o potencial de poupar até um milhão de toneladas de emissões de CO₂ por ano, o que corresponde a mais de 200.000 automóveis retirados da estrada todos os anos. Para além do Luxemburgo, o serviço está agora disponível em quase 40 outros países europeus, mas a sua implementação completa poderá demorar algumas semanas.

Como ativar esta funcionalidade? O caminho para usar a nova opção está detalhado no Centro de Ajuda do Google Maps. Eis o que precisa de fazer. Para ativar ou desativar rotas eficientes em termos de combustível depois de ter obtido uma rota:

- No seu dispositivo móvel, abra a aplicação Google Maps. - Pesquise o seu destino ou toque nele no mapa. - Na parte inferior esquerda, toque em Direções. - No canto superior direito, toque em Mais e depois em Opções de rota. - Ligar ou desligar Preferir rotas eficientes em termos de combustível. Para ativar ou desativar rotas eficientes em termos de combustível na aplicação Google Maps

- No seu dispositivo móvel, abra a aplicação Google Maps. - Toque na sua fotografia do perfil ou na inicial, depois em Definições, depois em Definições de Navegação. - Desça até Opções de Rota e toque em Preferir rotas eficientes em termos de combustível. Nota: Tentámos ativar a opção em dois smartphones esta quarta-feira, mas ainda não aparece. Contactado sobre este assunto, a Google explica que "a implantação terá lugar nos próximos dias". pam

(Este texto foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

