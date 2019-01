O conselho municipal de Bissen votou hoje a favor da modificação do plano geral de desenvolvimento (PAG) em Busbierg, o que poderá abrir assim caminho para a construção do centro de dados da Google.

Luxemburgo 4

Google cada vez mais perto de vir para o Luxemburgo

O conselho municipal de Bissen votou hoje a favor da modificação do plano geral de desenvolvimento (PAG) em Busbierg, o que poderá abrir assim caminho para a construção do centro de dados da Google.

Esta segunda-feira, o município de Bissen deu luz verde à gigante norte-americana da Internet para a construção de um novo centro de dados em Bissen, no Luxemburgo. A modificação necessária do plano geral de desenvolvimento (PAG) foi assim aprovada em unanimidade pelo conselho municipal de Bissen. Nos próximos meses, será realizada uma segunda e última votação.

4 Área em que deverá ser construído o centro de dados da Google, em Bissen, no Luxemburgo Foto: Pierre Matgé

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Área em que deverá ser construído o centro de dados da Google, em Bissen, no Luxemburgo Foto: Pierre Matgé Área em que deverá ser construído o centro de dados da Google, em Bissen, no Luxemburgo Foto: Pierre Matgé Área em que deverá ser construído o centro de dados da Google, em Bissen, no Luxemburgo Foto: Pierre Matgé Área em que deverá ser construído o centro de dados da Google, em Bissen, no Luxemburgo Foto: Pierre Matgé

Há pouco mais de um ano, a multinacional Google comprou 16 terrenos, a diferentes proprietários privados, na comuna de Bissen, com quase 34 hectares, tendo em vista a construção de um novo centro de dados no Grão-Ducado. A data de início do trabalho ainda não é conhecida, mas está prevista para arrancar nos próximos anos.

Assim que a decisão for tornada pública, os cidadãos do município de 3.000 habitantes poderão apresentar as suas objeções ou propostas de modificação, no prazo de 30 dias. No final deste período, haverá uma segunda votação definitiva no conselho municipal.

A área na qual o centro de dados da Google será construído corresponde a 52 campos de futebol

Na reunião aberta ao público, realizada no mês passado, a principal preocupação dos presentes era o problema do tráfego emergente. "Esse problema não é imposto apenas pela Google, mas por todas as empresas na zona industrial de Roost", disse o burgomestre de Bissen, Jos Schummer, em entrevista ao Luxemburger Wort, acrescentando que está a ser planeada a construção de três rotundas para essa área, "o mais rápido possível".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.