Os homem de 38 anos morreu, na manhã desta segunda-feira, na sequência de um acidente nas instalações da fábrica de Colmar-Berg.

Goodyear suspende fábrica de Colmar-Berg depois de um acidente de trabalho fatal

Os homem de 38 anos morreu, na manhã desta segunda-feira, na sequência de um acidente nas instalações da fábrica de Colmar-Berg.

Até as circunstâncias da tragédia serem apuradas, a fábrica da Gooyear, em Colmar-Berg vai manter as máquinas paradas. De acordo com a imprensa luxemburguesa, o acidente de trabalho que acabou por ter um desfecho fatal, aconteceu por volta das 4h30.

Ao que tudo indica o homem de 38, que morava em França, cuja nacionalidade ainda não foi apurada, terá tido um acidente quando manobrava uma empilhadora. As equipas de emergência ainda estiveram nas instalações da fábrica, mas acabaram por declarar o óbito do operário no local.

Entretanto, o Ministério Público ordenou a abertura de um inquérito para investigar o sucedido. O L'Essentiel diz que a Inspeção do Trabalho também visitou a fábrica que fica na zona lesta de país.

Entretanto, o Chefe de Comunicação da Goodyear Luxembourg, Alexander Verstappen já veio lamentar o sucedido e expressar as suas condolências à família e aos amigos da vítima mortal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.