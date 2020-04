A fábrica de Colmar-Berg, situada no norte do Luxemburgo, anunciou esta sexta-feira que vai reiniciar parcialmente a produção de pneus a partir de dia 14, depois de ter fechado as portas no dia 19 de Março devido ao surto de coronavírus. Alguns operários mostram-se preocupados quanto à medida tomada pelos responsáveis.

Goodyear retoma actividade laboral na próxima semana

A empresa que emprega 3.450 trabalhadores, decidiu que parte da sua actividade deverá ser retomada na próxima semana, a fim de "manter as reservas de pneus necessárias para assegurar a continuidade dos serviços comunitários essenciais, serviços de emergência e transportadores de bens essenciais, como alimentos e medicamentos".

Em meados de Março, a unidade laboral da conhecida marca de pneus tinha colocado alguns dos seus empregados em regime de horário reduzido e outros em teletrabalho para combater a propagação da Covid-19.

A direcção da Goodyear que inicialmente tinha previsto a reabertura em 3 de Abril assegura, através de um comunicado de imprensa, que as suas prioridades "continuam a ser a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores e o serviço aos seus clientes".

Para garantir a segurança do pessoal, estão previstas medidas preventivas como a "a limpeza adicional e o fornecimento de produtos de higiene, limitando as visitas apenas a fornecedores cuja actividade é essencial e a prática de um distanciamento adequado", vinca o comunicado.

Trabalhar com o medo de ser contagiado

No entanto, alguns operários mostram-se preocupados por regressar ao trabalho em plena crise sanitária. O Contacto falou com um trabalhador transfronteiriço que labora em Colmar-Berg e vive em França, mas preferiu manter o anonimato.

"Vamos ver como as coisas correm... Apesar de todas as medidas de precaução aconselhadas, das máscaras e produtos de hiegiene e desinfeção que vão ser colocadas ao nosso dispor, não vai ser fácil. O perigo de um possível contágio está constantemente presente nos nossos pensamentos", explicou Julien Renault (nome fictício).

"A fábrica é grande e tem muitos trabalhadores, apesar de serem divididos em vários grupos. Nas várias cadeias de produção o contacto entre pessoas não será fácil evitar. Por muito que queiramos, os gestos são automatizados e cíclicos. Por vezes, não temos os reflexos necessários para evitar o contacto e, quer queiramos quer não, nas mudanças de turno ou em outros momentos, pode haver um descuido", alerta Julien.

O transporte poderá ser outro dos problemas para quem mora longe da fábrica. No Luxemburgo ou em países límitrofes - como é o caso de Julien Renault - muitos aproveitavam o facto de partilhar os carros para poupar dinheiro, algo que neste momento a polícia está a controlar.

Julien ainda não sabe como fará para se deslocar da zona de Thionville (onde reside) para Colmar-Berg e confessa que será mais uma dor de cabeça acrescida: "Se viermos em carros privados, vai ser mais uma despesa acrescida. Em grupo é mais fácil e sai mais barato, porque todas as semanas mudamos de condutor e de carro", lembra. "Mesmo para quem vem de comboio, a gare ainda fica longe da fábrica e nem boleia podemos apanhar porque um colega disse-me que a polícia anda a controlar e a passar multas", explica.





