Goodyear e Enovos vão construir duas centrais fotovoltaicas em Colmar-Berg

Henrique DE BURGO

As empresas Goodyear e Enovos vão construir duas centrais fotovoltaicas no circuito de testes da fábrica de pneus, em Colmar-Berg, no norte do país.

As duas centrais têm capacidade para produzir cerca de 5 Gigawatt por hora (Gwh), a cada ano, e vão reduzir as emissões de carbono em 46.300 toneladas.

Além disso, vão fornecer energia limpa a 1.200 residências nos próximos 20 anos, refere a Goodyear em comunicado.Para o ministro da Energia, Claude Turmes, este é mais um exemplo de iniciativas privadas que se encaixam na política de transição energética do levada a cabo pelo Governo, lê-se ainda no documento.



