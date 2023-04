O jovem com apelido português está desaparecido há um dia.

Alerta testemunhas

Gonçalo Ferreira, 21 anos, está desaparecido no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO

Gonçalo Ferreira, 21 anos, dado como desaparecido

Este domingo, a polícia luxemburguesa emitiu um alerta de testemunhas para Gonçalo Cristim Ferreira, de 21 anos.

O jovem está desaparecido desde cerca das 17h30 de sábado.

De acordo com as autoridades, Gonçalo tem 1,85 metros de altura, cabelo preto e encaracolado. É provável que esteja a usar um boné preto com escrita vermelha.

Qualquer informação útil pode ser comunicada ao departamento de polícia da cidade do Luxemburgo, através do telefone +352 244 40 1000, ou por e-mail: police.LUXEMBOURG@police.etat.lu..

