“Golpe de estado” nas eleições da maior associação de migrantes do Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS O Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) tem um orçamento anual de 1,5 milhões de euros e deixou de ter representantes das maiores comunidades migrantes do Luxemburgo no seu comité executivo.

Boletins de voto em que os nomes dos candidatos apareciam “com letra de tamanhos diferentes alguns enormes e outros com caracteres tão pequenos que quase não se conseguiam ler. Associações que votaram duas vezes, e que ninguém conhecia. Pessoas a passear nos corredores entre cadeiras e darem indicações em quem votar, durante a assembleia- geral”. Estes foram alguns dos incidentes relatados ao Contacto por um antigo membro do comité executivo da assembleia geral que elegeu o novo comité executivo do Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE), a maior associação de representantes de migrantes no Luxemburgo. Tudo aconteceu a 5 de outubro. E desde então os dirigentes afastados ainda não estão recuperados do sucedido. Na noite das eleições foram surpreendidos com uma sala cheia de gente que não conheciam.

Confrontado com estas acusações, numa nota assinada por Anite Helpique, diretora do CLAE e Claudine Scherrer, co-diretora esclarece-se que “não foram registadas quaisquer irregularidades exceto a tentativa de cooptar um antigo diretor antes do resultado da votação ter sido anunciado” no ato eleitoral. Nessa nota diz-se ainda que “o processo eleitoral do novo Comité Executivo foi supervisionado por uma comissão eleitoral de 9 pessoas validada pela assembleia geral, que se encarregou de verificar a lista de candidatos, contar os boletins de voto e totalizar os votos”.

“Foi um verdadeiro golpe de estado”, sublinha António Valente, ainda vice-presidente e que foi impedido de votar, alegando que representava uma associação não inscrita no CLAE. “Ao chegar à sala da assembleia-geral fiquei surpreendido pois conheço quase todas as associações e dirigentes associativos e quase não conheci ninguém”, acrescenta. Antes “ao chegar a Gasperich para a assembleia-geral encontrei um jovem meio perdido que procurava o local da votação e disse que ia votar porque tinha sido convidado a participar para retirar os ditadores da direção”, relata António Valente.

O novo órgão executivo “deixou de ter qualquer representante de emigrantes de países europeus, como portugueses, franceses que têm as maiores comunidades de migrantes no Luxemburgo” salienta outro elemento do antigo comité executivo.

“A maioria das associações que votou, inscreveu-se recentemente e era constituída por dois ou três elementos e foi convidadas expressamente para votar e afastar os atuais dirigentes” afirma Furio Berardi, ainda vice-presidente do CLAE. Em três meses 38 novas associações surgiram na plataforma CLAE. Se em junho havia 150 em 30 de setembro já eram 188. Todas novas associações terão recebido indicações para não votar na anterior direção, acusa o anterior comité executivo. Os estatutos do CLAE exigem que a lista de associações que possam ser delegados terão que ser ratificadas pela assembleia-geral antes das eleições. O que não aconteceu, segundo relataram ao Contacto, membros do anterior comité executivo.

Em nota, a direção da organização responde que “O CLAE tem vindo a experimentar uma grande dinâmica a nível associativo há vários anos - muitas associações representativas de novas migrações foram criadas e registadas em torno das suas ações”, o que faz com que se reflitam “na composição do CLAE”, sublinham. O que conduz a que a dada altura, “as associações da primeira geração são logicamente levadas a dar e a partilhar um lugar com a geração seguinte”.

Antiga comissão executiva denuncia “outras irregularidades”

“Os boletins de voto não foram preparados corretamente, nem foram assinados pelo presidente da comissão eleitoral. E a comissão eleitoral só foi nomeada depois da distribuição dos boletins de voto. Durante a votação um dos delegados votantes deixou cair uma lista com os nomes dos candidatos em quem votar”, relata um membro da direção afastado. No total 31 pessoas foram eleitas. Há sete representantes da comunidade guineense entre os eleitos e não há representantes de associações de emigrantes portugueses ou franceses, as maiores comunidades migrantes no Luxemburgo.

Guineenses em peso nas eleições do CLAE O CLAE reúne 188 associações no Luxemburgo com ligação aos imigrantes.

Mas depois de lidos os resultados, não foi comunicado nem o número total de votos, delegados, ou votos nulos.

No final, o atual presidente, Sosthène Lembella, foi impedido de consultar os resultados da assembleia geral, o que viola claramente os estatutos do CLAE. Já que no artigo 17 deste articulado se estabelece que “as deliberações da Assembleia- Geral são comunicadas aos membros consignados no registo disponível no seio da associação. Ele pode ser livremente consultado por membros e por terceiros”. O que não foi possível.

Todos “os antigos dirigentes do conselho administrativo que eram quem geria o pessoal desapareceram", acrescenta. “Há quem fale de um golpe de estado porque a eleição não foi democrática, foi dirigida, nas no momento não tínhamos nenhuma forma de provar que a eleição estava a ser manipulada”, sublinha Furio Berardi .

Mas não há dúvidas que “a eleição foi dirigida porque não foi eleito qualquer elemento do antigo conselho executivo, nem os fundadores do CLAE”.

Em resposta, os representantes da direção afirmam que “uma grande maioria dos membros não desejava renovar o seu mandato - apenas 14 pessoas, incluindo 8 antigos diretores, apresentaram a sua candidatura e Foram eleitas 5 pessoas do antigo comité”. Acrescentam que “estas alegações não podem ser feitas pela totalidade do antigo comité executivo, que só teve alguns membros na sua última reunião.”

António Valente afirma: “Tenho pena pelos meus colegas que foram fundadores como Mário Tommasi e outros que lutaram para que hoje tenhamos o direito de voto nas eleições comunais”.

“Querem apagar 36 anos de história do CLAE, para além de que este comité executivo não representa todas as comunidades migrantes no Luxemburgo”, sublinha Mario Tommasi, um dos fundadores da plataforma afastado nestas eleições.

Os antigos dirigentes temem agora pelo futuro do CLAE, porque “nenhuma continuidde é assegurada entre o antigo e o novo conselho executivo”. Mas garantem que vão criar um grupo que estará vigilante quanto ao futuro do CLAE.



Agora “vamos estar atentos a todos os passos do novo comité executivo”, acrescenta Furio Berardi.

