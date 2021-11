A primeira série lusa produzida pela Netflix está a conquistar os residentes do Grão-Ducado, onde está no "top 10" das mais vistas no país. ‘Glória’ está a merecer elogios da imprensa internacional.

Glória. Série portuguesa está no 'top' das mais vistas no Luxemburgo

A série de televisão ‘Glória’ é a mais vista na Netflix, em Portugal, mas este thriller de espionagem e ação que tem como cenário o Estado Novo e os anos da Guerra Fria também está a conquistar o Grão-Ducado.



Na semana passada, ‘Glória’, uma coprodução da SPI e da RTP, entrou no "top 10" dos mais vistos na Netflix do Luxemburgo, ocupando o 10º lugar das preferências da plataforma de streaming do país, de acordo com os dados do site Fixpatrol.

Esta que é a primeira série 100% portuguesa a ser realizada para o gigante Netflix e detentora do maior orçamento para uma produção em Portugal, está também a captar as atenções da imprensa internacional, como a da prestigiada revista Forbes.

“Glória, a primeira série original da Netflix em Portugal, é um grande thriller de espionagem”, assim intitula a historiadora de cinema Sheena Scott, que escreve sobre cinema e séries de TV na Europa para a revista. “De grande qualidade”, com uma “história intensa e intricada”, ‘Glória’ revela eventos cruciais da história portuguesa menos conhecidos no resto do mundo”. “Se é um amante da História e gosta de thrillers de espionagem, esta série é fascinante”, garante a Forbes.

Também o site Decider, do New York Post, elogia a série portuguesa declarando que parte de um drama de espionagem da Guerra Fria para o colocar "num cenário único, estabelecendo histórias intrigantes para missões a serem executadas ou aniquiladas”.

Para a agência de notícias espanhola EFE, ‘Glória’ “tem todos os ingredientes para se tornar numa série capaz de agarrar a audiência”.

Ficção inspirada em factos reais

Embora seja uma história de ficção, os 10 episódios da primeira temporada de ‘Glória’ baseiam-se em factos reais. Na década de 60, a aldeia Glória do Ribatejo, em Salvaterra de Magos escondia um centro norte-americano de retransmissão de rádio (RARET) destinado a divulgar a “propaganda ocidental para os países do Bloco de Leste”.

Realizada por Tiago Guedes e escrita por Pedro Lopes a história é protagonizada pelo engenheiro João Vidal (interpretado por Miguel Nunes), filho de um alto dirigente do Estado Novo e recrutado pelo KGB, a polícia secreta soviética.

O elenco conta com um leque de atores conhecidos do cinema e das novelas, como Albano Jerónimo, Victoria Guerra, Afonso Pimentel, Adriano Luz, Joana Ribeiro, Inês Castel-Branco ou Carloto Cotta.

