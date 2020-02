O corpo da septuagenária, residente na capital, foi encontrado entre Hunsdorf e Prettingen, durante uma operação envolvendo 70 agentes. Veja as imagens das buscas.

Luxemburgo 4

Gisèle Peiffer encontrada morta após 18 dias desaparecida

O corpo da septuagenária, residente na capital, foi encontrado entre Hunsdorf e Prettingen, durante uma operação envolvendo 70 agentes. Veja as imagens das buscas.

As buscas pelo paradeiro de Gisèle Peiffer de terminaram da pior forma. O corpo desta mulher, de 76 anos, residente em Gasperich, na capital do país, foi encontrado esta sexta-feira à tarde, entre Hunsdorf e Prettingen, durante uma grande operação policial.

A informação foi dada pela Polícia do Grão-Ducado que já enviou o corpo para ser autopsiado e assim se determinar as causas da morte. Da operação de buscas que envolveu mais de 70 agentes policiais, as autoridades nada mais adiantaram.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

Gisèle Peiffer estava desaparecida desde o dia 3 de fevereiro, embora o seu desaparecimento só tenha sido comunicado à polícia no passado dia 11. Nesse dia, a polícia lançou um apelo público procurando quem pudesse ter informações sobre esta luxemburguesa.

Do que apenas foi comunicado é que Gisèle Peiffer residia na cidade do Luxemburgo mas viajava frequentemente para Trier, na Alemanha.

No dia 15, a polícia voltou a lançar novo apelo pedindo a quem possuísse informações ou dados sobre o paradeiro da septuagenária para contactar o 113. Esta tarde o seu corpo foi encontrado, desconhecendo-se ainda o que aconteceu a esta luxemburguesa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.