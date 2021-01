Ginásios podem reabrir, mas muitos vão continuar fechados

Apesar do alívio de algumas das medidas restritivas para conter a covid-19, vários ginásios vão continuar de portas fechadas no Luxemburgo. Grupos como Factory 4, CK Fitness, Painworld, Just Move e Vitaly-Fit decidiram prolongar o encerramento.

Diana ALVES Apesar do alívio de algumas das medidas restritivas para conter a covid-19, vários ginásios vão continuar de portas fechadas no Luxemburgo. Grupos como Factory 4, CK Fitness, Painworld, Just Move e Vitaly-Fit decidiram prolongar o encerramento.

Segundo um e-mail enviado aos membros, os ginásios explicam que em causa estão as “regras sanitárias atuais que não autorizam mais de 10 pessoas num espaço fechado, seja qual for a sua superfície”.

Com funcionários e treinadores, depressa se atinge o máximo de 10 pessoas, o que os impede de acolherem o público.

As estruturas garantem continuar os esforços com vista a um conceito de reabertura adequado. De acordo com a edição francesa da RTL, os ginásios acima referidos deverão permanecer fechados pelo menos até ao dia 15 de janeiro.

Note-se que as regras em vigor a partir de hoje permitem aos ginásios retomar a atividade, uma reabertura que depende da dimensão das instalações.

Para as atividades individuais, tem de ser garantida uma superfície de no mínimo 15 metros quadrados, ao passo que os treinos que envolvem duas pessoas requerem uma superfície de, pelo menos, 50 metros quadrados.

O número de pessoas está limitado a 10 – incluindo treinadores, árbitros, etc. –, sendo necessário, neste caso, uma superfície de pelo menos 300 metros quadrados.



