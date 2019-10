Gente do Luxemburgo. Viviane dos Anjos Almeida, 41 anos, brasileira

Fiquei uns tempos na Espanha, depois na Jugoslávia, logo a seguir à guerra, parti noutra companhia para a China, até que um conhecido me convidou para vir para o Luxemburgo para enriquecer o espectáculo de dança do Perroquet, um restaurante de rodízio brasileiro. Vim para dançar, com 22 anos, e acabei ficando, gostando do país, construindo família. Casei, tive dois filhos, já tenho duas netas.

Eu sou de Salvador da Baia e comecei a fazer Capoeira aos 12 anos, meu apelido é Bolinha. Fiz Capoeira sempre, dei aulas, depois comecei a dançar e integrei uma companhia que partiu numa tournée pela Europa e Ásia. Fiquei uns tempos na Espanha, depois na Jugoslávia, logo a seguir à guerra, parti noutra companhia para a China, até que um conhecido me convidou para vir para o Luxemburgo para enriquecer o espetáculo de dança do Perroquet, um restaurante de rodízio brasileiro. Vim para dançar, com 22 anos, e acabei ficando, gostando do país, construindo família. Casei, tive dois filhos, já tenho duas netas.

A dança era minha vida. Eu passava o meu dia a dançar, fazendo show, todo o dia eu ia na academia para fazer musculação. Mas tive um problema de saúde e tive de parar.

Tudo começou em 2007. Senti uma dor na coluna, mas não liguei. Achei que era só uma besteira, uma dorzinha. Continuei dançando e fazendo Capoeira. Mas as dores aumentaram e eu fui a um médico de desporto que me disse que era um problema de nascença, uma malformação na coluna que me fazia uma inclinação nas vértebras. Segui a minha vida gerindo um pouco a dor, insistindo no exercício. Não podia parar. Continuei, continuei, até que em 2011 não conseguia mais suportar as dores.

Os meus amigos insistiram comigo para ir noutro médico e acabei chegando a um alemão, o meu médico atual. Quando cheguei ele perguntou: “qual é o seu trabalho?” E aí eu falei “olha, eu sou dançarina, sou capoeirista”. Ele explicou que a lesão vinha de esforços repetitivos que provocavam impacto nos ossos e articulações e que isso tinha provocado uma fissura em duas vértebras, a L4 e L5, que acabaram por se colar uma à outra e que teria de ser operada. Não ter parado a tempo acabou por agravar muito a lesão inicial.

Fui para casa triste. Fui obrigada a parar e fui-me abaixo. Comecei a engordar, todo o corpo começou a ficar diferente. A cirurgia foi super arriscada porque foi muito perto da medula. Havia o risco de ficar paraplégica. Para não arriscar tanto, optei por não fazer todas as intervenções que eram necessárias. Tirei apenas as hérnias, removeram os discos. A outra eu optei por não fazer. Prefiro gerir a dor.

Depois da operação ainda tentei dançar, de teimosa, porque ficava deprimida ficando parada. Mas não podia. É uma vida inteira sempre a dançar que deitamos fora. Mas as limitações eram enormes e tive que me conformar para não prejudicar ainda mais a saúde.

Fiquei com restrição de trabalho. Não podia carregar pesos, não podia movimentar-me de qualquer maneira, não podia ficar muito tempo de pé, não podia ficar muito tempo sentada e fiquei estes últimos oito anos sem trabalhar, na ‘reclassement externe’, na ‘chômage’, depois passei por uma comissão ‘mixte’ de saúde e eles tentaram durante muito tempo encontrar um trabalho adaptável ao meu problema.

Durante todo esse tempo eu continuei a fazer fisioterapia, medicação. Até que há dois meses uma amiga me propôs um trabalho como ‘serveuse’, aqui no bar. Ela deixa-me adaptar para não sentir muitas dores mas tenho de tomar sempre anti-inflamatórios e passar cremes.

Eu trabalho muito a minha cabeça. Não me deixo levar por qualquer coisinha. O importante é estar viva e com as pernas andando. Existem coisas piores. Agradeço a Deus eu estar andando, de não ter ficado paraplégica. Eu vivia num país, e… Bom, a gente vê muitos telejornais e vê que existem situações piores do que a nossa. Eu trabalho sempre em cima, infelizmente, da miséria do outro.