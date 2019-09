Gente do Luxemburgo. Rosa da Luz, 67 anos, Portuguesa

Eu vim para aqui com 19 anos e hoje tenho 67 anos. Já sou mais luxemburguesa do que portuguesa.

Tiago FIGUEIREDO

Cheguei ao Luxemburgo no dia 1 de Setembro de 1971, à uma hora da tarde com um passaporte falso que me custou 4 contos. Só para vir no comboio. Veja lá as vigarices que já havia naquele país! Vim para fugir da miséria. Eu sou vizinha do Salazar, sou de Mortágua.

Uma pessoa trabalhava lá, nesse tempo, e não tinha direito a Caixa de Previdência. Eu ainda era menor, tinha 19 anos [N.R. Em Portugal, a maioridade era aos 21 anos até 1977], e fui falar com o Presidente da Câmara da minha terra para ele passar os documentos para os meus pais assinarem e ele recusou por ter ouvido dizer que andava cá muita portuguesa na prostituição. Naquele tempo os portugueses no Luxemburgo contavam-se pelos dedos. Depois, um senhor de Coimbra que já fazia transportes com uma carrinha, disse a uma irmã minha que conhecia o Governador Civil de Aveiro que fazia uns cambalachos, que me punha como se eu pertencesse a Aveiro. Claro, ficava com uma percentagem para ele também. Eu ainda tenho esse passaporte. Estou como se fosse da Vacariça.

Apanhei o comboio em Mortágua, que ia para Hendaia, mudei para outro que ia para Paris e então, troquei pelo que vinha para o Luxemburgo. Naquele tempo havia tanta gente que vinha para França de comboio, aos montes! Que horror, com tanta criança! E quantos vinham a salto que se escondiam atrás das nossas malas? Que horror. A viagem foi péssima! Vim sempre de pé, tudo, tudo, tudo apertado. Mas veja lá, ainda hoje penso nisto! Se me tivessem pedido o bilhete de identidade, o que é que eu dizia? O bilhete do comboio dizia 19 anos e o passaporte dizia 21. O passaporte só serviu para vir no comboio, no controlo entre a Espanha e a França. Depois, cá, tive de me regularizar.

