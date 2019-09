"O problema, parece-me, são os empregadores portugueses. Exploram o mais possível os empregados. Abusam muito. Os empregadores luxemburgueses ou franceses são muito correctos e respeitam a lei. É claro que há excepções."

Gente do Luxemburgo. Maria João, 20 anos, Portuguesa

Isto foi uma loucura. Eu estava a tirar Engenharia Mecânica na Universidade do Minho. Entrei com média de 17,4 e acabei o primeiro ano da faculdade com 14, mas não estava a gostar do curso. Não era feliz. Uma pessoa entra na escola ainda criança e é levada, ano após ano, a ambicionar formar-se para ter um emprego, comprar uma casa, estabelecer-se na vida. Mas estudar o quê? É importante saber escolher, e não fazemos a mínima ideia se o que queremos é o mais indicado. Pensei mudar. Mas estar a mudar, a mudar, a mudar, sempre a pagar propinas, mais despesas, e os pais sempre a pagar…

Decidi esperar um bocadinho, fazer uma pausa sabática, saber o que é a vida, trabalhar, ganhar para mim, ganhar as minhas coisinhas e mais tarde, sim, realmente fazer um curso mas saber mesmo o que é que eu quero. O que é que eu sou boa a fazer, o que é que eu poderia fazer o resto da vida para conseguir ser feliz.

Então, num fim de semana, disse ao meu namorado: “Olha, vou para o Luxemburgo. Queres vir?”. Uma semana depois já cá estávamos.

Ao início foi muito complicado. Tivemos a ajuda de um tio do meu namorado. Ele vive num T1, e deu-nos o quarto dele e ficou a dormir na sala durante um mês e meio. Foi uma das melhores pessoas para nós. Sempre foi. Abdicar do seu cantinho, da sua cama, tirar as roupas todas dos armários, tudo direitinho só para nós, e ir dormir para uma sala mínima, porque aqui as casa são muito pequenas. Agora estamos a viver num estúdio com 20m2, por 1000€ com contas incluídas. O meu quarto em Portugal é maior do que a minha casa toda aqui no Luxemburgo.

Depois, encontrar trabalho. Ao início foi uma exploração. Trabalhava cerca de 12 horas por dia num bar, com o ordenado mínimo. O contrato era de oito horas, mas raramente fazíamos menos de 12 horas e nenhuma destas horas extra era paga. Tivemos que nos sujeitar porque não tínhamos alternativa.

O problema, parece-me, são os empregadores portugueses. Exploram o mais possível os empregados. Abusam muito. Os empregadores luxemburgueses ou franceses são muito correctos e respeitam a lei. É claro que há excepções.

Saí desse bar e estive um mês e meio a trabalhar nas limpezas. Como era à hora eu dizia “Quantas mais horas, melhor”. Trabalhava o máximo. Andei um mês e meio a fazer 10 horas nas limpezas, depois fazia meio-turno no café e no final do dia ainda ficava mais duas horas para o limpar. À meia noite ia dormir e às 5 da manhã o despertador tocava.

Uma pessoa tem de saber o que é que custa a vida, tem de aprender a dar valor às coisas. Assim, quando eu for estudar por minha conta vou apostar mesmo na minha formação. Seja daqui a um ano ou daqui a um mês. Não sei se vou continuar aqui, se vou para a Inglaterra ou Estados Unidos. Não sei.

O Luxemburgo tem gente de todo o mundo. Um dia falas com alguém de Espanha, noutro dia de Inglaterra, Jugoslávia. São mil e um países! E esta troca de experiências e culturas, com tradições diferentes, obriga-nos a aprender a adaptar a situações diferentes. Faz-nos crescer. Em Portugal conhecia apenas o meu cantinho. Aqui sinto-me a crescer para o mundo.

Uma pessoa tem sempre dúvidas sobre ter feito a opção correcta. Porque tu não sabes o que é melhor. Tu arriscas, mas… E se eu fosse pelo outro lado? Mas se eu tivesse ido por aquele lado não sabia o que era este lado, hoje. Então, não dá. Tens que escolher, tens que arriscar. Tens que te lançar. O que me custa mais, mesmo, o que me poderia fazer arrepender é a minha família. Ontem fui lá a Portugal, fui dois dias, nas minhas folgas. Embarquei no voo, mal dormi, estou aqui exausta, mas valeu a pena só para os abraçar. Uma pessoa precisa mesmo daquele abraço. Ainda para mais com um pequenina, tenho uma afilhada com dois anos e meio. Sim, custa-me muito, muito, muito. É das coisas piores.





