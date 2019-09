"O que mais gosto no andar de mota é a sensação do ar à volta, o vento a bater na cara. A barba protege-me do vento, no inverno protege-me do frio."

Gente do Luxemburgo. Álvaro Craveiro de Oliveira, 48 anos, Português

Trabalho no aeroporto de cargas há 25 anos. O meu hobby é a mota, que me permite fugir de vez em quando. Por acaso, cheguei ontem de férias. Fui dar uma voltinha de 6.000 km até Valença, em Portugal. O objectivo principal era comprar umas botas a Andorra, mas depois fui seguindo.

Não é que prefira, mas quase sempre viajo sozinho. Não é fácil conciliar horários e períodos de férias, mas tenho amigos pelo caminho e vou conhecendo outros e a viagem vai-se fazendo. Por exemplo, na descida, conheci um motard que vinha do norte de França a caminho de uma concentração em Águeda e acabámos por acampar juntos dois dias. Então desci para o sul, que não conhecia, depois peguei uma estrada em direcção a Madrid que também não conhecia. Gostei. Conheci o norte de Portugal que também não conhecia e também gostei muito. Acabei por ir também à concentração de motards em Águeda. Foi bonito de se ver! Dez mil motas! E depois, ao regressar, fui pelo sul de França para apanhar um bocadinho de água quente. Foi uma viagenzinha boa de três semanas. A ideia era ir acampando, mas tive a sorte de encontrar pessoas muito simpáticas que me deram dormida. No sul de França, foi uma pessoa que eu já conhecia. Não tinha previsto passar por lá, mas aproveitei para dizer um olá e deram-me guarida.

Eu não gosto de estar fechado, então o que mais gosto no andar de mota é a sensação do ar à volta, o vento a bater na cara. A barba protege-me do vento, no inverno protege-me do frio. Tenho uma Harley Davidson de que gosto muito. Tenho prazer a andar devagar, tenho prazer a andar depressa, tenho prazer no som que a mota faz. Já tive outras motas, mas depois desta, nunca mais vou querer mudar.

A paixão das motas nasceu na infância, ainda em Portugal. Tinha um tio que me levava sentado no depósito, comigo agarrado ao guiador, todo contente. Quando cheguei ao Luxemburgo havia muitos motards, e isto está tudo ligado. A cultura do rock, da food, do… voilá! Não gosto de velocidades, e este tipo de motas são ideais. É mais baixinha, vais devagar, relaxado, a aproveitar a paisagem, a fumar o teu cigarro. Vais na boa. Quando vejo água, tenho de parar. Tiro as botas, vou molhar os pés, molhar a cabeça, beber um copo, refrescar-me e toca a andar. Metes a mota a trabalhar outra vez, aquilo faz trototototó, acordas logo e lá vais tu, a 50, 60, 100, vais, na boa, até à próxima paragem.



