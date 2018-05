Gëlle Fra, a "mulher dourada" faz 95 anos

A estátua da “Gëlle Fra” (mulher dourada), no coração da cidade de Luxemburgo, celebra este domingo, dia 27 de maio de 2018, 95 anos. O Monumento da Memória foi inaugurado em 27 de maio de 1923, na Place de la Constitution.

A “Gëlle Fra” simboliza a independência e a liberdade do país e “viveu” de tudo na História recente do Luxemburgo, desde a ocupação nazi à glória na Exposição Mundial de Xangai.

A estátua foi erguida a 21 metros de altura no monumento em memória dos soldados luxemburgueses mortos durante a Primeira Guerra Mundial.



O Monumento da Memória é um memorial de guerra dedicado aos milhares de luxemburgueses que se voluntariaram ao serviço nas forças armadas dos aliados.



Há ainda referência aos voluntários durante a Segunda Guerra Mundial, na inscrição, em alto relevo, da pedra de mármore que se encontra na base.

15 Le 3 mars 2010, la Gëlle Fra est a nouveau soulevée de l'obélisque. Elle va repartir pourt un long voyage. Photo:Guy Jallay

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Le 3 mars 2010, la Gëlle Fra est a nouveau soulevée de l'obélisque. Elle va repartir pourt un long voyage. Photo:Guy Jallay La Gëlle Fra mesure 3,30 mètres et pèse 1,5 tonnes. Photo: Pierre Matgé Le 27 mai 1923 l'inauguration du Monument du Souvenir donne lieu a une immense fête sur la Place de la Constitution à Luxembourg. Photo: Photohèque de la Ville de Luxembourg Novembre 1940. Le monument a été détruit par l'occupant allemand. Les restes sont évacués de la Place de la Constitution. Photo: Batty Fischer/Photohèque de la Ville de Luxembourg Entre 1946 et 1957 l'imposantz socle a été reconstruit en son endroit initial. Les deux statues de bronze, sauvées en 1940, retrouvent leurs places. Foto: Photothèque de la Ville de Luxembourg Disparue durnat 31ans, la Gëlle Fra refait surface en 1981: elle a été retrouvée sous une tribune du Stade Josy Barthel. Personne n'a idée de la manière dont elle est arrivée là. photo: LW-Archiv Mai 1985: La Gëlle Fra restaurée retrouve sa place initiale sur l'obélisque de 21 mètres de hauteur. Photo: Lé Sibenaler Photo:Guy Jallay Depuis la Place de la Constitution, la statue va suivre plusieurs étapes pour finalement se rendre en Chine. Photo: Guy Jallay A l'exposition universelle de Shanghai, la «femme en or» attire visiteurs et photographes tel un aimant. Photo: Marc Wilwert Hiver 2010. L'obélisque de la Place de la Constitution est étrangement vide. Photo: Luc Ewen De Shanghai elle revient à ses racines. Le 8 novembre 2010, la statue revient sur le lieu où le sculpteur Claus Cito luis avait donné «naissance» 87 ans plus tôt. Entre le 10 décembre 2010 et le 23 janvier 2011 l'exposition consacrée à la «Gëlle Fra» à Bascharage est un vrai succès. Photo: Marc Schoentgen En six semaines, 37.000 visiteurs font le déplacement à Bascharage pour la voir de plus près. L'idée de l'exposition avait d'abord prêtée à sourire avant d'être critiquée en raison de son coût. Photo: Guy Jallay Le 27 janvier 2011 la Gëlle Fra quitte à nouveau son village natal. Photo: Guy Jallay Pour remonter sur son piédestal du haut duquel elle veille sur les Luxembourgeois qui ont donné leur vie à la patrie et ceux qui goûtent depuis des décennies à une vie sans conflit. Photo: Guy Jallay

A história da “Gëlle Fra” começou na década de 1920 , com a Comissão Nacional dos soldados mortos em combate a organizar um concurso para criar um memorial.

Dezoito projetos foram apresentados e o do escultor luxemburguês Claus Cito foi o escolhido. As obras de construção do monumento começaram na primavera de 1922 e a obra foi inaugurada no ano seguinte, em 1923.



O monumento é constituído por um obelisco de granito com 21 metros de altura encimado por uma estátua dourada em bronze de uma mulher que segura nas mãos uma coroa de louros, como se a colocasse sobre a cabeça da nação e/ou dos voluntários.

Na base do obelisco as duas figuras de bronze, representam os soldados luxemburgueses que se voluntariaram ao serviço da França, um que morreu ao serviço do seu país, enquanto o outro sobrevive e se lamenta pela morte do seu compatriota.

A imponente estátua da mulher dourada mede 3,30 metros e pesa 1,5 toneladas.

Em 2015, o historiador luxemburguês Jean Wildschütz revelou que foi a sua tia , falecida há 33 anos, quem serviu de modelo ao escultor Claus Cito.

