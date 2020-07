O deputado do ADR, Gast Gibéryen, anunciou na segunda-feira que irá deixar o Parlamento a partir do mês de outubro.

Gast Gibéryen deixa Parlamento

Susy MARTINS

Gibéryen é deputado do ADR, o partido mais conservador do panorama político do Luxemburgo, desde 1989 e acabou de festejar os seus 70 anos.



O nome do seu sucessor também já é conhecido. Trata-se de Fred Keup, que no referendo de 2015 militou contra o direito de voto dos residentes estrangeiros.

Gast Gibéryen apresentou a sua demissão ao presidente do Parlamento, Fernand Etgen, sendo que o seu último dia de trabalho é a 13 de outubro, que também é o dia de retoma dos trabalhos na Câmara dos Deputados, após as férias de verão.

Na carta dirigida ao líder da instituição, Gibéryen frisa que, após 31 anos ao serviço do Parlamento, chegou o momento de iniciar uma nova etapa da sua vida, ou seja, a reforma.



