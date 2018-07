As imagens dão conta do impacto do acidente que teve lugar esta sexta-feira à tarde em Gasperich, nas traseiras do edifício do Luxemburger Wort e do Contacto.

Gasperich. Carro capota em zona de velocidade reduzida e deixa um ferido

Um veículo capotou na rue Christophe Plantin e embateu noutros dois carros estacionados. O acidente teve lugar perto das 15h30, a 50 metros de uma creche.



Excesso de velocidade numa rua de velocidade reduzida e despiste poderão ter estado na base deste acidente, apesar da recusa dos bombeiros e da polícia em se pronunciarem sobre as causas.



O condutor, único ocupante do veículo, saiu pelos seus próprios meios, mas foi depois transportado para o hospital.