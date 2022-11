O novo edifício de oito pisos nada terá a ver com a hotelaria e restauração. Será destinado a três vertentes distintas.

Gare. O que irá nascer no lugar do Hotel International?

Frank WEYRICH O novo edifício de oito pisos nada terá a ver com a hotelaria e restauração. Será destinado a três vertentes distintas.

Em frente à estação central, máquinas pesadas de construção estão a demolir o antigo Hotel International desde há várias semanas, para dar lugar a um novo edifício no futuro. E o que irá acolher este empreendimento?



A nova construção nada terá a ver com a restauração ou hotelaria, anunciou ao Luxemburger Wort Barbara Haslach da empresa mobiliária Immobilière Place de la Gare (IPG). O novo edifício de oito pisos que irá nascer no lugar do centenário hotel da Gare terá três utilizações distintas. “No piso térreo, o espaço será destinado a superfícies comerciais, enquanto os outros seis andares serão reservados para escritórios. Os dois andares superiores serão reservados para apartamentos", declarou esta responsável.

O projeto foi desenhado por Thomas Kaup, do escritório de arquitetura i-Plan em Gasperich. De acordo com o planeamento atual, as obras devem começar logo após a demolição do antigo prédio. Já existem ideias concretas sobre o cronograma subsequente, como confirma Haslach: “A fachada externa do novo prédio será concluída no início de 2024”.

Durante cerca de 100 anos, o Hotel International marcou a imagem do bairro da estação. Ao longo de sua história, a aparência do edifício foi alterada várias vezes, mas para os milhares de passageiros que diariamente saiam da estação ferroviária, nunca passou despercebido.

No futuro, este será o novo edifício da Place de la Gare. Bureau d'architecture iPlan

Leilão cancelado

O velho edifício deveria ter sido leiloado a 18 de setembro de 2018, mas o leilão foi cancelado à última hora, pois quatro dias antes foi criada uma empresa imobiliária com o nome de Immobilière Place de la Gare, à qual o prédio pertence desde então.

Por detrás da imobiliária está outra empresa, chamada Trican, dona do famoso Alfa Hotel, que fica logo ao lado. Como se sabe, o Hotel Alfa tem estado em obras desde há alguns anos, estando prevista a sua reabertura em 2023 com um novo nome: Luxembourg Marriott Hotel Alfa.

A última reforma do velhinho Hotel International ocorreu há cerca de 30 anos, quando, em 2004, ganhou uma fachada de vidro. O restaurante, em particular, tinha uma excelente reputação e a sua designação 'Am Inter' foi sempre garantia de uma boa refeição. Mas, apesar de todos os esforços, para manter a atratividade do hotel adaptando-o ao espírito atual, as suas portas tiveram de ser encerradas definitivamente em 2017.

