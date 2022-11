Durante pouco mais de 100 anos, o edifício marcou a paisagem da estação ferroviária da capital.

Gare. Hotel International vai ser demolido

Durante pouco mais de 100 anos, o Hotel International marcou a paisagem da estação ferroviária da capital. Mas, em breve, isso será uma coisa do passado, uma vez que o edifício já começou a ser demolido.

Ao longo da sua história centenária, o hotel mudou de aspeto várias vezes, mas os milhares de viajantes que saíam diariamente do átrio da estação nunca faltaram. A última renovação teve lugar há cerca de 30 anos.

O edifício ganhou a sua fachada de vidro em 2004. Na opinião popular, era sobretudo o restaurante que tinha uma excelente reputação. O nome "Am Inter" apaziguou tanto a fome como a curiosidade. As grandes janelas com vista para a praça da estação eram um convite para ver as pessoas a passar.

Hotel estava fechado desde 2018

Mas apesar de todos os esforços para manter o hotel atrativo e em sintonia com o espírito dos tempos, o futuro tornou-se cada vez mais difícil para o estabelecimento de hotelaria tradicional.

As diferenças de opinião entre as duas proprietárias, mãe e filha, levaram a que fosse colocado em leilão a 18 de setembro de 2018. Contudo, apenas um dia antes da data marcada, o leilão foi silenciosamente cancelado. O hotel tem permanecido fechado desde então.

O seu destino está agora selado. Grandes máquinas de construção começaram a demolir o edifício no fim-de-semana passado e nuvens maciças de poeira encheram a praça da estação. Onde os viajantes costumavam encontrar um edifício familiar, existe agora um buraco.

