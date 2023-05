Cerca de 300 pessoas aguardam do lado de fora da estação ferroviária da capital que os comboios voltem a funcionar, enquanto a polícia investiga a ameaça de explosivos.

Capital

Gare evacuada e sem comboios devido a ameaça de bomba

Filipa MATIAS PEREIRA Cerca de 300 pessoas aguardam do lado de fora da estação ferroviária da capital que os comboios voltem a funcionar, enquanto a polícia investiga a ameaça de explosivos.

Desde as 14 horas da tarde de sábado que a estação de comboios da capital está até agora, 15h40, evacuada e encerrada devido a uma ameaça de bomba. Uma informação confirmada ao Contacto por fonte policial próxima do local.

Desde essa altura que as partidas e chegadas dos comboios de todas as linhas foram suspensas, enquanto decorrem as investigações policiais das equipas especializadas, para confirmar a ameaça.

O edifício da estação foi vedado pela polícia com a tradicional fita vermelha e branca a toda a volta, proibindo a passagem, mantendo-se também por perto uma viatura policial. Pouco depois, chegaria outro carro descaracterizado mas com um aviso luminoso em cima.

Cá fora, na praça, cerca de três centenas de pessoas, entre eles muitos passageiros internacionais, aguardavam a reabertura da estação e o restabelecimento das ligações ferroviárias. Entre os curiosos, havia pessoas e grupos de gente com malas, esperando calmamente o retomar das ligações.

Valentin Singer (à esq.) e Yohan Barbieri aguardam o restabelecimento dos comboios para viajar para Paris, onde residem. Crédito. Filipa Matias Pereira

Para muitos, a situação inesperada causa transtorno. É o caso dos dois amigos atletas parisienses, Yohan Barbieri e Valentin Singer, que chegaram ao Luxemburgo na passada quinta-feira para um torneio de badminton, e deveriam estar de regresso a casa nesta tarde de sábado.

“Não fazemos ideia a que horas conseguiremos voltar a casa, em Paris”, lamentam ao Contacto os dois atletas, junto das suas três malas. Apesar da contrariedade decidiram ter calma e esperar. Contudo, não sabem ainda se será hoje que chegam a Paris.



À espera do mesmo comboio dos dois jovens atletas estava também um grupo de luxemburgueses que tinha planeado o fim de semana na capital francesa. O alerta de bomba veio alterar os planos. “Estamos à espera que tudo se resolva e que a circulação ferroviária normalize, mas tememos não conseguir viajar hoje, o que será um problema porque já temos hotel reservado”, contam ao Contacto desanimados.

No geral, o ambiente é calmo. "Já estamos habituados", declara ao Contacto um comerciante das imediações.

Desativada bomba da Segunda Guerra Mundial em Hosingen O dispositivo foi encontrado esta manhã num estaleiro de construção, no norte do país.

Com a suspensão das ligações nacionais, a CFL colocou à disposição autocarros de substituição para as linhas 10, 30, 50, 60, 70, 90 (consulte aqui as alternativas), até a situação voltar à normalidade.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.