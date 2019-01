A gare central da cidade do Luxemburgo vai ter acesso gratuito à internet sem fios. De acordo com o primeiro-ministro, os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) já estão a instalar os respetivos equipamentos.

Gare da cidade do Luxemburgo vai ter WiFi gratuito

A gare central da cidade do Luxemburgo vai ter acesso gratuito à internet sem fios. De acordo com o primeiro-ministro, os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) já estão a instalar os respetivos equipamentos.

A informação foi avançada por Xavier Bettel na resposta a uma questão parlamentar do deputado Sven Clément, do Partido Pirata, sobre a iniciativa europeia WiFi4EU. O projeto destina-se a promover o acesso à internet sem fios nos locais públicos dos municípios europeus, através da atribuição de fundos europeus. Por cá, foram selecionadas 15 comunas.

Na resposta ao deputado, Bettel garante que o Luxemburgo não só apoiou a iniciativa desde o seu lançamento, como assumiu também um papel proativo para incentivar à participação das autarquias.

À margem do projeto europeu, o primeiro-ministro adianta que a melhoria das ligações à internet é um dos objetivos da Iniciativa Digital Luxembourg. Daí a rede de wireless gratuito estar disponível na maior parte das instituições públicas.

Para complementar esta oferta, o Governo encoraja as comunas a propor WiFi grátis nos espaços públicos mais frequentados, sobretudo nos centros culturais, infraestruturas desportivas e pontos turísticos. Neste contexto, o chefe do Governo fez então saber que o acesso à rede sem fios na gare da cidade do Luxemburgo deverá estar para breve.

Diana Alves