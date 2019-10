Garantir os direitos dos cidadãos a nível local, em caso de saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, é o objetivo de um tratado bilateral assinado no passado mês de junho entre o Luxemburgo e a Grã-Bretanha.

Garantir os direitos dos cidadãos britânicos residentes no Luxemburgo em caso de Brexit

Susy TEIXEIRA MARTINS Garantir os direitos dos cidadãos a nível local, em caso de saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, é o objetivo de um tratado bilateral assinado no passado mês de junho entre o Luxemburgo e a Grã-Bretanha.

Os deputados iniciaram esta semana os trabalhos parlamentares sobre o projeto de lei (7461) que deverá aprovar esse tratado.

O projeto de lei prevê garantir o direito de voto e o direito de ser eleito nas eleições comunais aos luxemburgueses residentes no Reino-Unido e aos britânicos radicados no Luxemburgo.

A lei eleitoral do Luxemburgo garante o direito de voto a nível comunal a todas as pessoas que vivem no país há pelo menos cinco anos, seja qual for o país de origem.

No entanto para a comunidade luxemburguesa do Reino Unido a situação é diferente, uma vez que vão passar a ser considerados residentes de países terceiros e em caso de um Brexit sem acordo (‘no deal’) arriscam-se a perder os seus direitos eleitorais.

Nesta sessão parlamentar, os deputados informaram-se sobre outros países europeus que negociaram um tratado bilateral sobre os direitos dos cidadãos com o Reino-Unido.

As mesmas disposições estão previstas entre Portugal e o Reino-Unido, mas também com a Espanha e a Eslovénia.

Atualmente vivem 4.600 cidadãos britânicos no Luxemburgo.