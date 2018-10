Durante a cimeira Europeia, que decorre entre 17 a 19 de outubro em Bruxelas, o primeiro-ministro luxemburguês fez pulso forte em relação ao Brexit e não dá mais tempo aos ingleses para prepararem a saída da UE (União Europeia).

"Game over". Bettel faz ultimato ao Reino Unido

Xavier Bettel lançou hoje um ultimato ao Reino Unido, a propósito do Brexit, avisando que não vai dar mais tempo aos ingleses para prepararem a saída da UE. Em declarações à imprensa Bettel afirmou mesmo: "29 de março é 'game over', tem de haver um acordo antes dessa data". O dia 29 de março foi o dia estipulado para a saída oficial do Reino Unido da aliança europeia.



29 de março é 'game over', tem de haver um acordo antes dessa data.

"Nós não estamos sob pressão. O governo inglês sabe quais são os problemas, eles também têm que se mexer. Eles sabem em concreto quais são esses dois pontos fulcrais do problema no mercado interno", acrescentou Bettel. Mais à frente, o primeiro-ministro do Grão-Ducado foi mais duro nas palavras: "Não podemos andar por aí e a ter todas as mesmas coisas como se fossem um membro da família. Esse é o problema. Eles sabem qual é o problema."



De acordo com o jornal inglês Express, Bettel não vê também com bons olhos a extensão do prazo da saída inglesa até dezembro de 2019 e terá alertado Theresa May que o relógio continua a contar, ao mesmo tempo que pediu um maior empenho nas negociações dos futuros acordos de comércio entre UE e Reino Unido.



Entre 17 e 19 de outubro os líderes europeus encontram-se em Bruxelas para mais uma cimeira. As pontos fulcrais em debate são o Brexit, segurança e imigração.

Theresa May não descarta extensão do período de transição



Durante o encontro, a primeira-ministra britânica não descartou a possibilidade de uma extensão do período de transição após o Brexit e afirmou que ainda será preciso resolver a situação com a Irlanda do Norte e Irlanda. O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, mostrou-se aberto a estudar uma solução afirmando que, para alem da questão irlandesa há dois pontos-chave a ter em conta: "os direitos dos cidadãos, quer dos europeus que vivem no Reino Unido, quer dos britânicos que vivem na Europa, e a fatura que o Reino Unido deve pagar à UE".



Mas o jantar sobre o tema dos ministros europeus a 27, ontem à noite, revelou-se infrutífero. Futuros encontros se seguirão nos próximos meses. Caso não seja encontrada uma solução concreta, o período de transição poderá durar até ao final de 2020. Nesta fase o Reino Unido passará a ter de acatar as regras impostas pela UE. Pelo que uma extensão do tempo de transição, será algo difícil de aceitar pelo parlamento e executivo ingleses.



