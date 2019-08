Se ainda não passou por lá veja as as imagens do dia de abertura e aproveite o final de tarde do fim de semana para se divertir na maior feira do país.

Galeria: As atrações da Schueberfouer em dia de inauguração

Se ainda não passou por lá veja as as imagens do dia de abertura e aproveite o final de tarde do fim de semana para se divertir na maior feira do país.

O arranque da 679ª edição da feira Schueberfouer aconteceu ontem, pelas 17h00 e, durante três semanas, o parque de estacionamento de Glacis torna-se o centro da cidade mais animado para as famílias. Se ainda não passou por lá veja as nossas fotos da inauguração e aproveite o final de tarde do fim de semana para se divertir nesta feira.

O grande destaque deste ano vai para a maior montanha-russa já construída no Glacis: a "Alpina Bahn". Esta atração - que normalmente é erguida em festivais na Alemanha, como é o caso da Oktoberberfest, em Munique - tem mais de 1,2 km (mas não tem looping).

Não se esqueça que os restaurantes e barracas de comida estão abertos diariamente a partir do meio-dia. Os passeios e jogos começam de segunda a sexta-feira às 14h e aos fins de semana às 12h.