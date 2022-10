O Ministério da Família vai recrutar mais funcionários para os gabinetes sociais do país, os chamados “offices sociaux”, em francês.

Apoios sociais

Gabinetes sociais sobrecarregados com pedidos de ajuda

Susy MARTINS O Ministério da Família vai recrutar mais funcionários para os gabinetes sociais do país, os chamados “offices sociaux”, em francês.

O aumento dos preços da energia, a inflação generalizada ou ainda o custo das habitações têm pesado no orçamento das famílias com rendimentos mais baixos, o que tem como consequência um aumento do número de pessoas que recorrem aos apoios sociais.



Numa resposta parlamentar, a ministra da Família, Corinne Cahen, frisa que, face a estas constatações, compromete-se a reforçar os recursos humanos a fim de dar apoio aos gabinetes sociais para que estes possam desempenhar as suas missões e dar apoio às pessoas confrontadas com um risco elevado de pobreza.

