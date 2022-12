A rede de alojamento da entidade passou de mais de 3.400 para 7.013 camas, o que permitiu dar resposta à onda de refugiados ucranianos.

Gabinete Nacional de Acolhimento duplicou alojamento num ano

Simon MARTIN A rede de alojamento da entidade passou de mais de 3.400 para 7.013 camas, o que permitiu dar resposta à onda de refugiados ucranianos.

Há alguns dias, durante a recente vaga de frio, a capacidade de aquecimento da estrutura de acolhimento de refugiados na rue Tony Rollman, em Kirchberg, atingiu os seus limites, que obrigou as autoridades a realojar as pessoas noutras estruturas. Esta terça-feira, o Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA, na sigla francesas) fez o ponto de situação e aproveitou para rever as capacidades de acolhimento do Luxemburgo. Recorde-se que, este ano, a vaga de refugiados ucranianos que fugiram da guerra saturou a rede do Grão-Ducado.

Em apenas alguns meses, foram montadas milhares de camas adicionais, graças à abertura de estruturas de emergência em salões ou tendas, mas também à conversão de estruturas como hotéis ou edifícios administrativos em estruturas de acolhimento coletivo. "Foi um desafio significativo, especialmente para as instalações técnicas. No entanto, todos os serviços necessários puderam ser postos em prática. Foi criada uma linha direta a funcionar todos os dias, 24h por dia, para assegurar que os serviços relevantes pudessem ser chamados, se necessário", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

ONA gere 68 estruturas de alojamento

Atualmente, o ONA gere 68 estruturas de alojamento com 4.157 requerentes e beneficiários de proteção internacional (DPI/BPI, nas siglas francesas) e 1.125 beneficiários de proteção temporária (BPT) da Ucrânia, incluindo o Centro de Acolhimento Primário Tony Rollman, em Kirchberg, onde os recém-chegados são recebidos antes de serem transferidos para outras estruturas de alojamento.

Ao longo dos últimos 12 meses, o ONA aumentou a capacidade total da sua rede de alojamento de mais de 3.400 camas para um total de 7.013, a fim de poder acolher todas as pessoas que procuraram refúgio no Luxemburgo, vindas da Ucrânia ou de outros países.

Todas estas estruturas de alojamento estão sob a responsabilidade do ONA. Algumas delas são geridas e supervisionadas por duas das associações parceiras da ONA, a Cruz Vermelha Luxemburguesa e a Caritas Luxembourg. "Esta colaboração provou o seu valor ao longo dos anos e tornou possível garantir alojamento e cuidados adequados aos requerentes de proteção internacional e beneficiários de proteção subsidiária no Luxemburgo, mesmo em tempos difíceis e em situações de afluxo maciço", indica o ministério.

Abastecimento de água potável garantido

O governo fez questão de salientar que o abastecimento de água potável foi sempre garantido, independentemente das condições meteorológicas, inclusive no "Bâtiment T". "O kit de boas-vindas da ONA que cada pessoa recebe à chegada inclui um gobelet e um bidão reutilizável para cada pessoa alojada. A qualidade da água potável em todas as instalações de alojamento é assegurada por controlos regulares, sendo aplicadas as mesmas normas que para o fornecimento de água potável à população em geral no Luxemburgo".

Além disso, em situações específicas em que uma estrutura de alojamento em processo de instalação ainda não permita este fornecimento, os residentes recebem entregas de água mineral engarrafada. "O ONA acompanha constantemente a situação no local nas estruturas de alojamento para resolver quaisquer problemas técnicos".

