O objetivo é acabar com os atrasos das pensões que afetam muitos pensionistas no Luxemburgo, mas não só. A técnica terá como missão resolver também outras questões ligadas à Segurança Social.

Gabinete da Segurança Social no Luxemburgo começa a funcionar a 1 de março

Paula CRAVINA DE SOUSA O objetivo é acabar com os atrasos das pensões que afetam muitos pensionistas no Luxemburgo, mas não só. A técnica terá como missão resolver também outras questões ligadas à Segurança Social.

A técnica da Segurança Social que vem de Portugal para o Luxemburgo vai começar a trabalhar a partir de 1 de março. A garantia foi dada pela secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, ao Contacto. Trata-se do gabinete que vai funcionar em permanência junto da Embaixada de Portugal no Luxemburgo.

“Falta vir um documento de Portugal. Eu não posso trabalhar até aos 100 anos” Mais de 160 imigrantes portugueses foram recebidos durante as permanências sociais, que decorrem de 3 a 5 de fevereiro. O problema é quase sempre o mesmo: anos de descontos que não aparecem no sistema da segurança social portuguesa. No final, houve quem visse a sua situação resolvida, mas para alguns, a busca pela reforma continua.

O objetivo é acabar com os atrasos nas pensões que afetam muitos pensionistas no Luxemburgo, com anos de descontos que não aparecem de forma automática no sistema da Segurança Social portuguesa. No entanto, esta funcionária da Segurança Social não terá em mãos apenas processos de reforma em atraso, mas outras questões que os cidadãos possam ter ligadas à Segurança Social.

A funcionária está estes dias no Luxemburgo a acompanhar as permanências sociais que terminam amanhã (5 de fevereiro), mas começará a trabalhar em pleno a partir de março. Berta Nunes adiantou que houve, no último ano, uma redução significativa de processos: de 1.700 dossiers em atraso em fevereiro de 2019 passaram a 200. Contudo, serão ainda inferiores a este número, uma vez que é preciso retirar os casos que foram resolvidos estes dias.