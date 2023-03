Na cimeira bilateral, que decorreu na quarta-feira, os dois países deram passos para reforçar a cooperação energética e de estreitarem apoios em caso de escassez no fornecimento de gás.

Crise energética

Gás. Luxemburgo e Bélgica acordam ajuda mútua para o próximo inverno

Ana TOMÁS Na cimeira bilateral, que decorreu na quarta-feira, os dois países deram passos para reforçar a cooperação energética e de estreitarem apoios em caso de escassez no fornecimento de gás.

Os governos do Luxemburgo e da Bélgica reforçaram na quarta-feira a cooperação bilateral para mecanismos de ajuda mútua em caso de dificuldades de abastecimento energético no próximo inverno, no âmbito do mercado de gás belgo-luxemburguês.

A energia foi um dos temas em discussão na 12ª edição da Gäichel, a reunião conjunta dos executivos dos dois países, que decorreu em Bruxelas, na mesma semana em que os ministros de Energia dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) aprovaram a prorrogação da atual meta de redução de 15% no consumo de gás natural até março de 2024.



Europa sobreviveu ao inverno e encheu tanques. Mas poupar 15% no gás é para manter Os países da UE aprovaram a extensão da medida de poupança voluntária que evitou que Putin pusesse a Europa a passar frio.

No encontro bilateral, Luxemburgo e Bélgica reafirmaram também a cooperação, no quadro do Pentalateral Energy Forum e a North Seas Energy Cooperation, para desenvolver um mercado de energias renováveis verdadeiramente integrado na Europa ocidental.

Os dois 'vizinhos' manifestaram ainda a vontade de desenvolver uma rede comum de hidrogénio verde, alinhando, tanto quanto possível as posições comuns relativas à diretiva da UE sobre fontes renováveis que está atualmente em negociações, refere o governo luxemburguês em comunicado.

Recentemente foi concluído um estudo conjunto do Benelux, que também abrangeu as regiões vizinhas, sobre as futuras necessidades de hidrogénio.

"Prorrogação de redução de consumo de gás até 2024 é uma boa notícia", diz Claude Turmes Ministro da Energia luxemburguês esteve esta terça-feira reunido com os homólogos europeus em Bruxelas.

Na sequência da reunião desta semana entre os ministros da Energia europeus, em Bruxelas, onde ficou acordada a revisão das regras comuns para o desenvolvimento do futuro mercado europeu do hidrogénio, Claude Turmes assegurou o compromisso do Grão-Ducado em contribuir para promoção desta fonte energética. Turmes apelou mesmo à criação rápida de uma infraestrutura transfronteiriça que permita substituir o gás natural pelo hidrogénio verde.

