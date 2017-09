É oficial. O Banco Internacional Luxemburgo (BIL) foi comprado por uma empresa chinesa.

A Legend Holdings Corporation, com sede em Pequim, retomou os 90% do capital do BIL, ou seja, as ações detidas pela Precision Capital, o grupo de investidores pertencentes à família real do Qatar. O acordo entre ambas as partes foi assinado esta tarde, na cidade do Luxemburgo.

O valor da transação é de 1,483 mil milhões de euros. Em outubro de 2012, a Precision Capital pagou 730 milhões pelas mesmas ações, obtendo um lucro considerável.

O Estado luxemburguês mantém os 10% do capital do BIL. O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, diz que o novo acionista do banco luxemburguês “assegurou que a sede do BIL vai permanecer no Luxemburgo e que não haverá nenhum plano social nos próximos três anos”.

