O ministro da Economia afirmou que a demora dos procedimentos jurídicos pode ter dissuadido a gigante tecnológica de executar o projeto.

Construção

Futuro do projeto da Google em Bissen é incerto

Redação Em resposta a uma questão parlamentar, o ministro da Economia afirmou que a gigante tecnológica pode estar a considerar um “reposicionamento estratégico” devido à demora dos procedimentos jurídicos para avançar com o projeto anunciado em 2017.

Interpelado por Laurent Mosar, deputado do CSV, Franz Fayot argumentou que a concretização do projeto pode ter sido condicionada pelos três anos — período considerado longo no setor da construção, nas palavras do ministro — que a Google levou a obter a certeza jurídica de que o terreno era edificável.

Até ao momento, a Google não deu qualquer indicação sobre a eventual suspensão do projeto. Por seu turno, o governo luxemburguês continua a “apoiá-lo a 100%” e está confiante de que o centro vai avançar. Contudo, caso não seja esse o caso, o Estado tem o direito de preferência sobre o terreno ao preço de compra.

Movimento ecológico critica implantação da Google no Luxemburgo A associação de proteção ambiental critica o projeto da gigante tecnológica norte-americana por ocupar uma área verde tão vasta e pela grande quantidade de água que irá ser necessária para abastecer as instalações.

A bola está, agora, do lado da Google, que entretanto anunciou outros projetos no estrangeiro e implementou alguns deles, como aconteceu na Valónia, onde a empresa comprou mais 50 hectares em 2021. O governo quer que o terreno em causa seja desenvolvido rapidamente, por isso comprometeu-se a contactar a gigante norte-americana para chegar a uma conclusão o quanto antes.

Em 2021, o Mouvement Ecologique perdeu a ação judicial movida contra a Google. Segundo o grupo de ambientalistas, o projeto no terreno de 35 hectares exigiria entre 8% a 10% dos abastecimentos de água e eletricidade do país.

