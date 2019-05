As duas melhores equipas luxemburguesas da modalidade encontram-se domingo, a partir das 19h no pavilhão de Oberkorn, para disputar o primeiro de dois ou três encontros que vão decidir o campeão da época 2018/2019.

Luxemburgo 2 min.

Futsal. FC Differdange e Racing Luxembourg iniciam lutam pelo título no domingo

As duas melhores equipas luxemburguesas da modalidade encontram-se domingo, a partir das 19h no pavilhão de Oberkorn, para disputar o primeiro de dois ou três encontros que vão decidir o campeão da época 2018/2019.

"Estamos confiantes para o jogo de domingo. Temos trabalhado bem, mas sabemos que os jogos entre nós e o Differdange vão decidir-se nos pequenos detalhes porque as duas equipas possuem valor semelhante", explica André Sério, treinador do Racing Luxembourg.

O facto de todos os jogos (dois ou três) se disputarem no pavilhão de Oberkorn - recinto onde o FC Differdange disputa os seus jogos oficiais - não constitui problema de maior para o treinador da equipa da capital: "O FC Differdange já ganhou em nossa casa e nós em casa deles. Os jogadores conhecem-se mutuamente e as qualidades de cada um. Por isso, resta-nos jogar no recinto definido pela federação e que poderá acolher cerca de 800 pessoas. Esperamos que sejam bons jogos para defender a imagem da modalidade", explica.

O técnico luso que no ano passado venceu a taça e o campeonato sabe que esta época resta-lhe tentar a conquista do campeonato, porque a taça já foi ganha pelo Differdange. "Acho que o Differdange venceu a taça e quererá, tal como nós, vencer o campeonato. Sabemos que a vitória poderá cair para um lado ou outro, vamos ver. A equipa que errar menos no conjunto dos jogos será a vencedora", rematou.





Para Filipe Pinto, responsável da secção de futsal do FC Differdange, os jogos frente ao Racing Luxembourg "vão ser equilibrados e muito disputados. Com o devido respeito por todos os outros clubes, vão estar frente a frente as duas melhores equipas de futsal do Luxemburgo. Espero que o pavilhão registe uma grande enchente e que os jogos possam ser de grande qualidade por forma a dignificar a modalidade que continua a crescer e a ganhar adeptos no país", confia.

Sobre o adversário, o dirigente acredita que "vão ser jogos muito disputados e provavelmente decididos nos pequenos pormenores". "Depois de vencer a taça, a conquista do campeonato é o nosso próximo objetivo. Traçámos objetivos desde o início da temporada e ganhar o campeonato é um dos nossos grandes objetivos. Seria o terceiro da história do clube. Espero que, acima de tudo, as coisas possam correr bem e que o futsal seja dignificado. No entanto, a luta pelo campeonato vai ser mais difícil que a taça. São equipas e competições diferentes", conclui.

O jogo entre o FC Differdange e o Racing Luxembourg disputa-se no próximo domingo, a partir das 19h.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.