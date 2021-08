O Union Titus Pétange subiu ao quarto lugar do campeonato nacional de futebol, em igualdade pontual com o terceiro do pódio Hostert, ambos com seis pontos.

Futebol

Liga BGL. Pétange vence na receção ao Rodange

O Pétange venceu o Rodange, por 3-0, no último embate da terceira jornada da Liga BGL, disputado esta segunda-feira à noite.

O Union Titus Pétange subiu ao quarto lugar do campeonato nacional de futebol, em igualdade pontual com o terceiro do pódio Hostert, ambos com seis pontos.

O Rodange ainda não pontuou desde o início da temporada. O clube do sul é décimo quinto, uma posição acima do ‘lanterna-vermelha’ Hamm Benfica.

No topo da classificação está o F91 Dudelange e o Progrès Niederkorn, ambos com sete pontos.

O campeão em título Fola Esch (11°) voltou a ceder pontos nesta jornada, ao empatar a uma bola na deslocação a casa do FC Differdange 03 (10°), no domingo.



