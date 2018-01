Fusões criam três novas autarquias

Três novas autarquias fazem parte do mapa do Luxemburgo coincidindo com a entrada no ano de 2018. Assim, Helperknapp resulta da fusão entre Boevange-sur-Attert e Tuntange, algo que foi decidido nas urnas pelos próprios votantes no referendo realizado a 25 de maio de 2014 e do qual resultou apoio acima dos 60% em ambos os casos, seguindo-se a decisão dos respetivos conselhos comunais.

A sede situa-se em Tuntange e congrega as localidades de Ansembourg, Bill, Boevange, Bour, Brouch, Buschdorf, Finsterthal, Grevenknapp, Hollenfels, Marienthal, Openthalt e Tuntange. Paul Mangen, burgomestre de Boevange, fica à frente da comuna, apoiado por Christiane Eicher-Karier (ex-burgomestre de Tuntange), Jean-Claude Mathekowitsch e Patrick Ludwig.

Na zona oriental do país, a fusão processa-se entre Rosport e Mompach, cuja designação passa a incluir um nome composto pelas duas. Neste caso, a votação em abril de 2016 registou 80 e 65% em termos respetivos e o centro administrativo passa para Rosport.

No sul, Septfontaines e Hobscheid dão origem a Habscht com Serge Hoffmann (CSV) como burgomestre para os próximos seis anos, na sequência da eleição processada no passado dia 8 de outubro. No que concerne à sede da nova comuna, o seu espaço ficará localizado em Eischen.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.