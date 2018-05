O funeral do Secretário de Estado Camille Gira, falecido quarta-feira, vai realizar-se este sábado, a partir das 15:00, em Beckerich, no Luxemburgo.

Funeral do secretário de Estado Camille Gira terá lugar este sábado

O funeral do Secretário de Estado Camille Gira, falecido quarta-feira, vai realizar-se este sábado, a partir das 15:00, em Beckerich, no Luxemburgo.

Camille Gira faleceu na passada quarta-feira, aos 59 anos, após uma insuficiência cardíaca, durante um debate no Parlamento luxemburguês.

A comuna de Beckerich, de onde o político era natural, espera uma grande afluência às cerimónias fúnebres do governante, pelo que organizou um serviço de autocarros para a ocasião.

Dois autocarros farão o percurso entre o pavilhão desportivo Jos Seylerstrooss e o centro Nic Bosseler, onde a cerimónia será realizada.

Camille Gira e François Bausch Foto: Guy Jallay

Camille Gira, secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas, foi vítima de uma paragem cardíaca na passada quarta-feira, na Câmara dos Deputados na quarta-feira. Ainda foi transportado ao hospital, mas acabou por falecer.

Durante este sábado, entre as 10:00 e as 16:00, estará disponível um livro de condolências no Ministério de Estado (4, rue de la Congrégation), na Cidade do Luxemburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.