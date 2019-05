Ao contrário das enchentes esperadas para assistir ao funeral do Grão-Duque, são poucas as pessoas que aguardam a passagem dos cortejos em homenagem ao soberano luxemburguês. Mas há alguns portugueses.

Luxemburgo 2 min.

Funeral do Grão-Duque. Rosa gostava que "estivesse aqui Portugal inteiro"

Ao contrário das enchentes esperadas para assistir ao funeral do Grão-Duque, são poucas as pessoas que aguardam a passagem dos cortejos em homenagem ao soberano luxemburguês. Mas há alguns portugueses.

"Ele merece. Estava mais contente se estivesse aqui Portugal inteiro." Rosa Saraiva está no Luxemburgo há 31 anos, trabalha nas limpezas, e chegou às 8h30 à capital, vinda de Esch, de propósito para assistir ao funeral. "Vim representar o nosso país e dar a última homenagem ao senhor 'grand-duc', porque ele fez muito pela nossa gente", conta ao Contacto. Mas uma hora e meia depois, continua a ser uma das poucas pessoas por detrás das barreiras perto da catedral de Notre-Dame, onde o Grão-Duque vai ser sepultado. "Está pouca gente", lamenta a amiga, Manuela Rodrigues. "Para o que é, é muito pouca gente".



Domingos, 67 anos, acha que "ainda vai vir mais povo". "Sou eu e os polícias, não estou sozinho. Eu já estou aqui desde as 9h, agora eles já estão desde as sete". Este imigrante há quarenta anos no Luxemburgo, reformado da construção, apanhou o comboio às 8h de Rodange para ter a certeza que chegava a horas do funeral, que se inicia às 11h. Mas era uma das poucas pessoas na rue de Notre-Dame há minutos, quando o Contacto lá passou.



Foto: Paula Telo Alves

Domingos acha que a culpa é do tempo. "Está complicado, é preciso a gente trazer muita roupa".



Entre a rua de Notre-Dame, nas traseiras da catedral, e a Place de la Constitution, e ao longo de todo o percurso onde decorrem cortejos de entidades nacionais, o passeio está vedado por barreiras, com um forte dispositivo de segurança. Mas são mais as pessoas que integram o desfile do que as pessoas a assistir. Na esquina da rue Chimay, em frente à estátua da Gëlle Fra, três jovens portugueses admitem que só estão ali para ver "uma amiga portuguesa" que faz parte do Exército e participa no cortejo.



Foto: Paula Telo Alves

Na place d'Armes, onde a autarquia instalou um écrã gigante para transmitir a cerimónia em direto, quando o Contacto lá passou, pouco antes das 10h, a praça estava praticamente deserta: havia um grupo de escuteiros abrigados da chuva, por baixo de um edifício, e pessoas em cadeiras de rodas, num local coberto para deficientes organizado pela autarquia.

Portugal vai estar representado por Cavaco Silva, que Marcelo Rebelo de Sousa escolheu para o substituir. Mas para as duas portuguesas com quem o Contacto falou, à espera de ver as personalidades entrar na catedral, "é um erro". "Se viesse o Marcelo, sim, ele não", diz Rosa Saraiva. "Nós os portugueses que estamos aqui é que devíamos representar Portugal", defende.



Paula Telo Alves e Catarina Osório