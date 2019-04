A cerimónia, que decorre este sábado, vai ser transmitida em direto na Place d'Armes.

Funeral de Grão-Duque vai ser transmitido em ecrã gigante

A informação foi avançada hoje pela autarquia da cidade do Luxemburgo. O cortejo fúnebre entre o Palácio Grão-Ducal, onde o corpo de Jean do Luxemburgo está em câmara ardente, e a missa na Catedral da Notre-Dame, vão ser transmitidos em direto, num écrã gigante que vai ser instalado na Place d'Armes, na capital.

A emissão começa às 10h da manhã, "para permitir a todo o público interessado assistir ao funeral" do Grão-Duque, aponta a nota.



Os Grão-Duques Henri e Maria Teresa tinham expressado o desejo de que o público pudesse assistir à missa do funeral, na catedral de Notre-Dame, marcada para 4 de maio, às 11h, mas por causa do número limitado de lugares disponíveis, as inscrições por telefone demoraram pouco mais de uma hora a esgotar, estar segunda-feira.



Na Place d'Armes, a autarquia previu um espaço para pessoas com mobilidade reduzida. Os interessados em resrevar este espaço devem contactar o Serviço de Integração da autarquia até à véspera do funeral, às 12h de sexta-feira, dia 3 de maio (Madeleine Kayser – tel.: 4796-4215 / 691 96 4447 / makayser@vdl.lu).

O corpo de Jean do Luxemburgo, falecido em 23 de abril, ficará em câmara ardente no Palácio Grão-Ducal até 3 de maio, a véspera do funeral. O local vai estar aberto ao público para que o "público desejoso de prestar uma última homenagem a Sua Alteza Real" o possa fazer, diz a Casa Grã-Ducal em comunicado.

As visitas ao público são possíveis nos seguintes horários:

Terça-feira, dia 30 de abril - das 10h às 12h e das 14h às 19h

Quarta-feira, dia 1 de maio - das 10h às 19h

Quinta-feira, dia 2 de Maio - das 10h às 12h e das 14h às 19h

Sexta-feira, dia 3 de maio - das 10h às 12h e das 14h às 16h