Funeral da criança que morreu no mercado de Natal acontece amanhã no Kosovo

O funeral da criança de dois anos que morreu no mercado de Natal da cidade do Luxemburgo, no domingo, acontece este sábado, no Kosovo.

Segundo o jornal L’Essentiel, o menino luxemburguês, de origem kosovar, será sepultado em Krstec.

Na manhã de hoje, segundo o jornal, o cemitério de Dudelange foi palco de uma cerimónia de homenagem à criança.

O menino de dois anos perdeu a vida no domingo, após a queda de uma estátua de gelo que pesava cerca de 700 kg. Segundo a polícia, a criança não resistiu aos ferimentos graves sofridos e acabou por perder a vida ainda no local, na ambulância.

O Ministério Público abriu um inquérito ao caso por homicídio involuntário.

Diana Alves