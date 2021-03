Funcionários das funerárias dizem que estão cada vez mais expostos a contactos com pessoas com covid-19 e pedem à Ministra da Saúde que reveja posição.

Funerárias pedem ao Governo para reconsiderar prioridade na vacinação

Henrique DE BURGO Funcionários das funerárias dizem que estão cada vez mais expostos a contactos com pessoas com covid-19 e pedem à Ministra da Saúde que reveja posição.

A federação das agências funerárias e crematórios do Luxemburgo pede ao Ministério da Saúde que reconsidere o seu pedido de prioridade na vacinação à covid-19 aos funcionários do setor.

Numa recente resposta a uma questão parlamentar, a ministra da tutela, Paulette Lenert, disse que os trabalhadores das funerárias não têm prioridade na vacinação porque "em princípio não entram nas unidades hospitalares onde os pacientes vulneráveis estão internados" e nem é suposto terem contacto com as pessoas vulneráveis nos lares de idosos.

Em reação a estas justificações, a federação diz num comunicado divulgado esta quarta-feira que está "surpresa com a recente resposta ministra" e pede que a governante reveja a sua posição.

Trabalhadores de funerárias não terão prioridade na vacinação Os trabalhadores de agências funerárias e de crematórios não terão prioridade no processo de vacinação da população contra a covid-19.

Segundo o organismo que representa as funerárias, os funcionários em causa circulam "regularmente nos hospitais, centros de prestação de cuidados de saúde e lares de idosos. Como muitos dos centros ambulatórios e lares não têm morgues, significa que os funcionários são obrigados a deslocar-se pelos corredores dos edifícios", explica a federação.

Além disso, os funcionários dizem que estão cada vez mais expostos a contactos com pessoas com covid-19 quando se deslocam aos domicílios. Uma razão que pode levar à "transmissão do vírus a colegas ou a pessoas vulneráveis".

Com este cenário, e tal como transmitido a 14 de janeiro à ministra da Saúde, a federação volta a vincar que "o risco de transmissão do vírus a um destes funcionários é o mesmo de um paramédico", já que 36% das mortes associadas à covid-19 ocorrem fora do hospital.

Ainda como chamada de atenção ao Ministério da Saúde, o comunicado refere o caso de uma empresa do setor que foi obrigada a suspender a atividade por 14 dias devido a casos positivos de covid-19 após o contacto com uma família infetada.

Por estas razões, a federação pede à Ministra da Saúde que reconsidere a sua posição em relação à vacinação de trabalhadores em contacto com pessoas que morreram de covid-19.



