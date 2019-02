Eric Rosin, cuja saída da direção do Fundo da Habitação foi tornada pública na semana passada, não foi despedido nem pediu demissão. A ministra da Habitação esclareceu hoje que em causa esteve uma decisão conjunta, tomada por Rosin e pelo Conselho de Administração do organismo público.

Fundo da Habitação. Saída do diretor foi uma decisão conjunta

Diana Alves

As explicações de Sam Tanson foram prestadas ao deputado do CSV Marc Lies, na sequência de uma questão parlamentar sobre a saída de Eric Rosin da liderança do Fundo da Habitação, cargo que ocupava há menos de um ano. Na pergunta, o deputado questionava a ministra sobre as razões da demissão de Rosin, querendo saber se esta se prende com o caso da alegada tentativa de burla de que o organismo público foi alvo.

Na curta resposta, publicada hoje no site da Câmara dos Deputados, Tanson limita-se a esclarecer que a decisão de pôr fim ao vínculo entre Rosin e o Fundo da Habitação foi tomada em conjunto, por ambas as partes, sublinhando que “não se trata de uma demissão por parte do diretor” e sem referir se há alguma ligação ao caso da alegada burla.

Dias antes da saída de Eric Rosin da instituição, soube-se que o organismo público perdeu vários milhares de euros depois de terem sido feitas duas transferências para uma conta polaca, mas que se destinavam a pagar uma empresa luxemburguesa. Erro ou burla, para já não se sabe. O caso está agora nas mãos da justiça.

Na curta resposta ao deputado cristão-social sobre as mexidas na direção do Fundo da Habitação, Sam Tanson garante, por outro lado, que a equipa em funções dispõe de todas as condições para assegurar a continuidade das atividades do organismo. O sucessor de Eric Rosin será o quinto em menos de quatro anos.