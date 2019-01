Uma semana depois do caso de alegada burla, o Fundo da Habitação volta a dar que falar.

Luxemburgo 2 min.

Fundo da Habitação outra vez sem diretor

Diana Alves Uma semana depois do caso de alegada burla, o Fundo da Habitação volta a dar que falar.

O conselho de administração do Fundo da Habitação anunciou que Eric Rosi, à frente do organismo público desde maio do ano passado, vai deixar as funções de diretor. O seu sucessor será o quinto em menos de quatro anos.

Tem sido uma história conturbada no seio do Fundo da Habitação. Desde a polémica saída de Daniel Miltgen, em 2015, que não tem parado o 'entra e sai' na direção da entidade pública. Depois de Miltgen, a liderança da instituição esteve nas mãos de Tânia Fernandes, que saiu em meados de 2017 alegando razões de saúde e familiares. A lusodescendente foi substituída por Claude Wagner, que ocupou a cadeira durante apenas quatro meses. Agora, é Eric Rosin quem abandona o barco.

Numa curta nota divulgada à imprensa, em que dá conta da rescisão do contrato de Rosin, a administração do Fundo da Habitação adianta que todas as atividades da estrutura serão "plenamente asseguradas" pela equipa em funções, acrescentando que o processo de recrutamento do novo diretor arrancará o mais rapidamente possível.

Parque habitacional social do Luxemburgo sem inventário centralizado Quantas habitações sociais precisa o Luxemburgo para responder às necessidades? O Ministério da Habitação devia ter resposta a esta pergunta. Mas, de acordo com o Tribunal de Contas (TC), não tem. Pelo menos de forma fiável e que corresponda à realidade.

Apesar das garantias, a notícia da saída de Eric Rosin já suscitou uma questão parlamentar por parte da bancada do CSV. O deputado Marc Lies pede à ministra da Habitação, Sam Tanson, que divulgue as razões da demissão, querendo saber se há alguma relação com as recentes transferências realizadas pelo Fundo para uma conta polaca.

Na semana passada soube-se que a estrutura foi alvo de uma alegada tentativa de burla no valor de mais de 800 mil euros. Em causa estão duas transferências, uma de 300 mil euros e outra de 530 mil, que foram parar a uma conta bancária na Polónia. Os montantes destinavam-se ao pagamento de uma obra realizada por uma empresa luxemburguesa de construção, só que a conta polaca não pertencia à empresa. Tanson revelou, entretanto, que já foi apresentada uma queixa no âmbito deste caso.