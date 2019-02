A saída do diretor do Fundo da Habitação não está relacionada com a alegada burla de que o organismo público foi alvo recentemente, garante Sam Tanson.

Fundo da Habitação. Ministra garante que saída de diretor não está relacionada com burla

Ouvida pelos membros da comissão parlamentar da habitação, a pedido da bancada do CSV, Sam Tanson assegurou que a entidade funciona, apesar de estar novamente sem diretor. A rescisão do contrato de Eric Rosin, que estava há menos de um ano no cargo, foi anunciada no final do mês de janeiro.

Dias antes, soube-se que o organismo público perdeu vários milhares de euros depois de terem sido feitas duas transferências para uma conta polaca, mas que se destinavam a pagar uma empresa luxemburguesa. Erro ou burla, para já não se sabe. O caso está agora nas mãos da justiça.

O surgimento dos dois casos no espaço de uma semana levou o deputado cristão-social Marc Lies a questionar a ministra sobre se a saída de Rosin da direção do Fundo estaria relacionada com a alegada burla.

Na resposta dada ao deputado, na semana passada, a ministra escusou-se a responder diretamente à pergunta. Mas agora, em sede de comissão parlamentar, Sam Tanson sublinhou que não há ligação entre os dois casos.

Diana Alves