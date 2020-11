O empreendedor Jérôme Grandidier está entre as vítimas mortais por covid-19 no Luxemburgo no fim de semana.

Fundador da Luxfactory morre de covid-19 aos 50 anos

O empreendedor Jérôme Grandidier está entre as vítimas mortais por covid-19 no Luxemburgo no fim de semana.

O fundador da Luxfactory faleceu este domingo no Hospital de Kirchberg no Luxemburgo vítima de covid-19. Jérôme Grandidier era conhecido por ter enviado muitas start-ups luxemburguesas para o CES em Las Vegas, convenção anual sobre tecnologia de consumo.

O empreendedor de 50 anos e pai de três filhos estava internado a lutar contra a covid-19 há cinco semanas. O anúncio do falecimento foi comunicado pelos familiares nas redes sociais no domingo à tarde.

Natural de Nancy, Grandidier tinha fundado a Luxfactory em 2016, plataforma de apoio financeiro a start-ups, PMEs e grandes empresas. A iniciativa chegou mesmo a levar projetos luxemburgueses à reputada feira mundial de tecnologia de consumo que se realiza todos os anos em Las Vegas, nos EUA.

Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburguer Wort.

