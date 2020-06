A instituição aconselha os doentes com cancro a evitar os transportes públicos e a limitar as deslocações ao “estritamente necessário”.

Fundação Cancro recomenda “confinamento estrito e voluntário” a doentes com cancro

Diana ALVES A instituição aconselha os doentes com cancro a evitar os transportes públicos e a limitar as deslocações ao “estritamente necessário”.

Com o país a regressar à nova normalidade, a Fundação Cancro alerta que, para quem sofre de cancro, o melhor é mesmo continuar em casa, sempre que possível. Na secção de perguntas frequentes do seu site oficial, o organismo sublinha que, apesar do levantamento do confinamento, os doentes com cancro devem continuar a ser rigorosos em relação às medidas de luta contra a propagação do vírus, e “convidar familiares e próximos a fazer o mesmo”.

A fundação lembra que as pessoas que sofrem de cancro e que estão em tratamento são pessoas mais vulneráveis face ao risco de contaminação, daí recomendar-lhes que “continuem a respeitar um confinamento estrito e voluntário”. Além do respeito escrupuloso das medidas de segurança, a instituição aconselha os doentes com cancro a evitar os transportes públicos e a limitar as deslocações ao “estritamente necessário”, tal como era o caso durante o confinamento.

As visitas em casa também devem ser limitadas ao essencial, evitando-se os contactos físicos e não ultrapassando o máximo de seis pessoas. Quanto ao uso de uma proteção que cubra o nariz e a boca nos locais públicos, a fundação lembra que “as máscaras cirúrgicas devem ser usadas apenas uma vez e devem ser substituídas a cada quatro horas”.

A Fundação Cancro alerta ainda que as pessoas que partilham casa com um doente com cancro devem “não só continuar a respeitar as medidas preventivas, tal como no confinamento, como também tomar novas precauções”.

O conselho da organização é que estas pessoas mantenham os hábitos adotados durante o confinamento.Recorde-se que o ‘Relais pour la Vie’, organizado anualmente pela Fundação Cancro, foi um dos primeiros grandes eventos cancelados no Luxemburgo por causa da pandemia de covid-19, precisamente para proteger os doentes com cancro.

O cancelamento da corrida contra o cancro foi anunciado a 3 de março, três semanas antes da data em que deveria acontecer. Aquele que é um dos maiores eventos solidários do país acabou por ser assinalado nas redes sociais com a divulgação de mensagens de apoio a quem sofre da doença.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.