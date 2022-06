A campanha, que arrancou este mês, tem como objetivo diminuir o risco de cancro da pele.

Fundação Cancro distribui protetor solar em 19 pontos do país

Até ao mês de setembro, a Fundação Cancro vai distribuir protetor solar gratuitamente em 19 pontos do país, incluindo piscinas, lagos e parques. A campanha, que arrancou este mês, tem como objetivo diminuir o risco de cancro da pele.

Esta é a segunda edição da iniciativa que conta com a colaboração de doze comunas.

A campanha da Fundação Cancro inclui também a distribuição de 43.000 tatuagens temporárias nas escolas do ensino fundamental, para sensibilizar as crianças para os perigos do sol e a importância de usar protetor. A fundação explica que depois de aplicadas na pele e expostas ao sol, as tatuagens mudam de cor, mostrando assim aos mais novos que os raios UV têm um efeito na pele.

As temperaturas vão subir nos próximos dias, devendo chegar aos 32 graus no sábado. O Ministério da Saúde já alertou para os riscos que isso pode implicar, sobretudo para os grupos da população considerados de risco, como idosos e crianças.

Beber muita água, evitar a exposição solar nas horas de mais calor e usar protetor solar são alguns dos conselhos.



