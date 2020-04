Fundação André Losch oferece 1,4 milhões de euros para combater a covid-19

A Fundação André Losch ofereceu 1,4 milhões de euros ao instituto de investigação Research Luxembourg para apoiar três estudos sobre a covid-19, que estão a ser levados a cabo atualmente no Grão-Ducado.

Henrique DE BURGO A Fundação André Losch ofereceu 1,4 milhões de euros ao instituto de investigação Research Luxembourg para apoiar três estudos sobre a covid-19, que estão a ser levados a cabo atualmente no Grão-Ducado.

Um dos estudos, CON-VINCE, começou no dia 9 de abril e tem como objetivo recolher dados precisos sobre a prevalência e a transmissão da doença no país.

Já o estudo Predi-COVID está focado na procura de biomarcadores que permitam prever a gravidade da doença, enquanto uma terceira pesquisa está a trabalhar para desenvolver modelos de projeções epidémicas e estatísticas.

"A comunidade científica do país está muito envolvida na luta contra a epidemia e o apoio da Fundação André Losch é inestimável", refere o chefe do grupo de trabalho do instituto Research Luxembourg, Ulf Nehrbass, em comunicado.Este "generoso donativo vai ajudar a alcançar as metas" que o instituto luxemburguês de pesquisa se propôs, lê-se ainda no comunicado.

A fundação, criada em 2009 pelo empresário luxemburguês André Losch, tem como missão apoiar projetos filantrópicos nos domínios da educação, coesão social e pesquisa científica e saúde.



