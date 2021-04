Funcionários Públicos também vão ter autotestes rápidos

A partir de meados do mês de maio, as administrações públicas vão ter autotestes rápidos à covid-19 à disposição para serem distribuídos pelos funcionários.

Uma garantia dada pelo ministro da Função Pública, Marc Hansen, à Confederação-Geral da Função Pública (CGFP).Numa primeira fase, cada funcionário “voluntário” vai receber 20 a 25 testes de despistagem, sendo que o objetivo é fazer o teste uma vez por semana.

Governo e sindicato chegaram a esse acordo após uma reunião entre as duas partes. O objetivo da CGFP era que professores e polícias fossem vacinados em prioridade contra a covid-19, no entanto o que conseguiram foram testes rápidos à covid-19 para todos os trabalhadores do Estado.

Os testes deverão ser realizados em casa, e em caso de resultado positivo, deverá ser feito um teste PCR para confirmar ou não o primeiro positivo.

Note-se que na quarta-feira, o ministro do Trabalho, Dan Kersch, já disse que o governo vai colocar à disponibilização das empresas cerca de seis milhões de testes rápidos.



