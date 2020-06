A partir de julho, o estado vai transferir o vencimento dos seus trabalhadores para a entidade bancária que estes indicarem. Terminou a obrigação de ser pelo CCP.

Funcionários públicos passam a receber salário por um banco à sua escolha

O anúncio foi feito em janeiro, mas esta quarta-feira saiu o comunicado conjunto dos ministros das Finanças, da Função Pública e da Digitalização a lembrar que é já no próximo mês que acaba o monopólio do CCP através do qual os funcionários públicos do Luxemburgo recebiam o seu vencimento mensal. E a sua pensão de reforma.



Pois a partir de julho, os 29 mil trabalhadores do estado no ativo e os 12.500 na reforma podem escolher a entidade bancária para a qual será transferido o seu vencimento mensal. Uma novidade possível graças ao novo sistema informático de pagamentos elaborado pelo Centro de Tecnologia de Informação do Estado (CTIE) em colaboração com o Centro de Gestão de Pessoas e Organização do Estado (CGPO) e pelo Tesouro do Estado, como vinca o comunicado emitido por estes três ministérios.

Modernização e dinamismo

"Pretendemos ir o mais longe possível na digitalização, modernização e simplificação da Função Pública e de seus serviços. Este novo serviço é uma prova disso, e fortalecerá a imagem de um serviço público dinâmico e moderno ", sublinha Ministro da Função Pública e Delegado Ministro de Digitalização, Marc Hansen, no comunicado.

Por seu turno, o Ministro das Finanças, Pierre Gramegna, pretende com esta esta medida "dar mais opções e garantir um serviço flexível e eficiente aos cidadãos e funcionários públicos”, o que “é uma prioridade para este governo”. E acrescenta: “Esta nova medida, que faz parte do da modernização do Tesouro do Estado, sublinha a determinação do governo em responder às mudanças nas necessidades de seus agentes e relatar a evolução do sistema bancário na era digital ".

Como indicar a nova conta bancária para receber o salário Funcionários públicos no ativo: A comunicação do novo número de conta bancária é feita pela internet, com base numa autenticação forte (Luxtrust), através do portal "myRH"(clique aqui). Este portal interno da web do Estado permite que todos os funcionários públicos executem várias etapas relacionadas com os recursos humanos. Funcionários Públicos Reformados: O processo de modificação da conta bancária pode ser feito com o preenchimento do formulário para download no portal do Serviço Civil (clique aqui). Os detalhes relacionados com este processo (clique aqui) estão acessíveis no mesmo portal. Presencialmente: Excepcionalmente, e se necessário, também é possível que funcionários públicos no ativo e os pensionistas solicitem uma modificação da conta na recepção do Guichet.lu no nº 11, rue Notre-Dame, no Luxemburgo. Para esse fim, eles devem fazer uma consulta online com antecedência (clique aqui). O funcionário no balcão tratará depois do processo online. Tudo o que os funcionários precisam de fazer é mostrar o bilhete de identidade e um extrato de conta bancária (RIB).





