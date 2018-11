A Confederação Geral da Função Pública (CGFP) ameaça convocar uma greve se o governo e a direção do banco público não requalificarem 1800 trabalhadores no escalão correto.

Funcionários públicos em protesto junto à sede da BCEE (C/ÁUDIO)

A Confederação Geral da Função Pública (CGFP) ameaça convocar uma greve se o governo e a direção do banco público não requalificarem 1800 trabalhadores no escalão correto.

A Confederação Geral da Função Pública (CGFP) convocou para esta terça-feira um protesto em frente à sede da “Caisse d'Épargne de l'État” (BCEE).

Em causa está o estatuto dos funcionários do banco público, que a CGFP quer que seja revisto consoante os novos critérios de promoção das carreiras, previstos na reforma da função pública de 2015. Foi o que adiantou à Rádio Latina, o secretário-geral da CGFP, Steve Heiliger.

Segundo os cálculos do sindicato da função pública, cerca de mil dos atuais 1 800 trabalhadores do BCEE ainda estão, indevidamente, num escalão inferior de carreira.

O protesto desta terça-feira visa inverter essa situação.

Se a direção do banco e o Governo fizerem orelhas moucas, a CGFP ameaça com greve.





O protesto, convocado pela CGFP, está marcado para as 12:30, em frente à sede do BCEE, na praça de Metz, na cidade do Luxemburgo.



Susy Martins



