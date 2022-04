A Polícia Judiciária realizou buscas na quinta-feira, que levaram à detenção de três pessoas suspeitas de terem participado no crime.

Crime

Funcionário da pizzaria Vapiano terá aberto a porta aos assaltantes

Redação A Polícia Judiciária realizou buscas na quinta-feira, que levaram à detenção de três pessoas suspeitas de terem participado no crime.

O corpo sem vida de Sonia, uma mulher de nacionalidade italiana, foi encontrado a 17 de abril, no dia de Páscoa, na cave da pizzaria Vapiano, na avenida John F. Kennedy, em Kirchberg. Na quinta-feira, o Ministério Público (MP) luxemburguês ordenou a detenção de três pessoas no âmbito do assalto violento que provocou a morte da funcionária de 46 anos.

Esta sexta-feira, a RTL avança que terá sido uma pessoa que trabalhava na pizzaria de Kirchberg que permitiu a entrada dos autores do crime no restaurante. Esta pessoa foi detida e ouvida primeiro pela polícia, o que permitiu às autoridades identificar e intercetar os outros dois suspeitos.

Três pessoas detidas após assalto mortal em restaurante em Kirchberg Corpo sem vida da mulher de 46 anos foi encontrado na cave do restaurante, no domingo de Páscoa.

Foi esta investigação que permitiu determinar que "a morte da vítima foi o resultado de um roubo", lê-se no comunicado do MP.

Como o Contacto já tinha noticiado, a Polícia Judiciária realizou buscas na quinta-feira, que levaram à detenção de três pessoas suspeitas de terem participado no crime.

O organismo revela ainda que foram efetuadas buscas na quinta-feira a pedido do juiz de instrução, com o apoio da unidade especial da polícia, que levaram à detenção de três pessoas, suspeitas de estarem implicadas no crime. Segundo o Wort, as buscas ocorreram nos bairros de Bonnevoie e da Gare, na capital, e os suspeitos têm entre 20 e 30 anos.

Vídeo confirma assalto que acabou em morte de mulher em Kirchberg As imagens de videovigilância mostram dois homens encapuçados a entrar na pizzaria Vapiano na noite de sábado.

As imagens de videovigilância mostram dois homens encapuzados a entrar na pizzaria Vapiano na noite de sábado enquanto a vítima contava o dinheiro da caixa. Os suspeitos terão atacado a mulher com golpes violentos, acabando por estrangulá-la.

A mulher terá sido depois levada para a cave, onde estaria guardado o cofre do restaurante, de onde levaram 3.000 euros.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.